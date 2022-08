Ecuador ve muchos beneficios al participar en ejercicio multinacional PANAMAX

Entornointeligente.com /

El Coronel del Ejército de Ecuador Rodrigo Peñaherrera está comisionado en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de su país, como oficial de Operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Esta fuerza fue creada a inicios de junio de 2022, para apoyar a la Policía Nacional a combatir el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia. El Cnel. Peñaherrera fue enviado a San Antonio, Texas, como el oficial de mayor rango de Ecuador para participar en el ejercicio multinacional anual PANAMAX. El Cnel. Peñaherrera hizo una pausa en sus funciones como jefe de Asuntos Civiles en el ejercicio, para conversar con Diálogo .

Diálogo: ¿Cómo compara usted los asuntos cívico-militares de Ecuador con los que realizan los EE. UU.?

Coronel del Ejército de Ecuador Rodrigo Peñaherrera: La estructura que manejan los EE. UU. no es similar a la nuestra. Ellos manejan el Departamento de Asuntos Civiles independientemente, mientras que nosotros manejamos el Departamento de Asuntos Civiles dentro de lo que es Personal. Entonces, dentro de Personal manejamos también Sanidad, que en muchas situaciones aquí es manejado individualmente. También tenemos menos organizaciones –que aquí llaman de Js y son nueve, y en Ecuador las llamamos Cs y son solo cuatro–, y estamos dentro del directorio de Operaciones de Información, que también cuida a ciberdefensa.

Diálogo: ¿Qué beneficios obtiene Ecuador al participar en este ejercicio?

Cnel. Peñaherrera: Los beneficios son muchos, porque además de estar en el ejercicio podemos intercambiar experiencias con militares de otros países; y en base a sus experiencias analizar lo que nos sirve y qué podemos aplicar en nuestro país. Así mismo mis experiencias tal vez les sirvan a ellos como un referente para que, si sucede esa situación en su país, tal vez puedan solucionarlo de una forma similar a como lo hicimos nosotros.

Diálogo: ¿En su opinión, cuál fue la principal lección aprendida en este ejercicio?

Cnel. Peñaherrera: Creo que en nuestro país tenemos que hacer ciertos cambios en nuestra doctrina, para acoplarnos a la doctrina que llevan los Estados Unidos. Es posible que cuando vengamos a este tipo de ejercicios podamos ya estar identificados con el tipo de trabajo que se hace aquí, porque todo cambio genera cosas positivas; y si es en bien del país y en bien de la institución, ¿por qué no hacerlo? Aquí se da el caso de que la organización no es la misma, pero si vengo con una organización similar en el futuro se me facilitará mi desempeño.

Es muy enriquecedor para nosotros continuar participando en este tipo de ejercicios. Ganamos experiencia, conocemos las experiencias de los otros países, y vemos qué es lo que podríamos nosotros implementar o mejorar en nuestro país.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com