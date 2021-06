Ecuador: Se abre retorno progresivo al trabajo presencial

Ecuador dispuso la apertura progresiva del trabajo presencial a partir de la próxima semana mientras sigue avanzando el plan de vacunación propuesto por el presidente Guillermo Lasso, que busca inmunizar a nueve millones de personas en 100 días.

El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dijo el martes a la red de televisión Teleamazonas que las prioridades del gobierno son “salvar vidas y por ello estamos realizando un prolijo sistema de vacunación… el proceso avanza con las complicaciones lógicas de todo proceso, pero avanza. Y reactivar la economía, las dos cosas van de la mano”.

Desde el 1 de julio los empleados públicos y privados han sido convocados a reintegrarse al trabajo presencial guardando todas las medidas de bioseguridad.

“A todos los ecuatorianos nos conviene poco a poco regresar a reactivar la economía, alentar el empleo, para que la gente pueda salir a la calle sin el temor que hoy tiene de contagiarse y ser contagiado”, dijo Donoso al tiempo que aclaró que la mayor parte de los empleados se mantienen bajo la modalidad de teletrabajo.

Consultado acerca de la reticencia de muchos ecuatorianos para recibir las vacunas, sostuvo que “el gobierno exhorta a los ciudadanos a que acudan a los sitios de vacunación, porque hay que vacunarse. Es la forma técnica de empezar a vencer a esta perversa pandemia”.

Hace pocas semanas miles de ciudadanos acudían a los centros de vacunación, que lucían abarrotados permanentemente, pero en los últimos días muchos de esos sitios estaban casi vacíos, lo que obligó a las autoridades a eliminar 30 de ellos en la capital para optimizar recursos.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, expresó que un 25% de los ancianos no han acudido a vacunarse, por lo cual “estamos haciendo barridos comunitarios para detectar si esas personas no han asistido porque no desean ponerse la vacuna, porque no pueden llegara los centros de vacunación o por otra razón, (pero) llevaremos esas vacunas a sus casas”. Agregó que está en análisis ampliar el rango de edad de los vacunados, que está alrededor de los 60 años, para aprovechar las dosis disponibles.

La pandemia de COVID-19 causó la virtual paralización del 70% del aparato productivo del país mientras miles de emprendimientos cerraron o quebraron, causando que más de 600.000 personas se quedaran sin empleo.

Las autoridades sanitarias han registrado hasta ahora más de 446.600 contagios y 21.304 fallecidos.

