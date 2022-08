Ecuador postula a «Lo Invisible» para competir por los Oscar, Goya y Macondo

Entornointeligente.com /

Quito.- La Academia de Cinematografía de Ecuador postuló la película «Lo invisible», de Javier Andrade, para representar al país como Mejor Película Internacional en los Óscar, así como Mejor Película Iberoamericana en los Goya y para los Premios Macondo de Colombia.

«Es un honor, es un orgullo» representar a Ecuador en estos certámenes y su nominación «le da una nueva mirada» a esta película que ya ha tenido excelentes críticas en Canadá, Francia, Noruega y México, entre otros países, comentó a Efe Anahí Honeisen , la actriz protagonista del filme que retrata el delicado laberinto de la depresión.

«Lo Invisible» es una película «que técnicamente está bien hecha, que tiene una mezcla de sonido muy delicada, una imagen muy cuidada y en la que todos los elementos cinematográficos están muy bien tratados», agregó Honeisen que también escribió el guión junto al director Javier Andrade.

Sin embargo, destacó que el filme «sobre todo tiene una mirada actoral que no hace concesiones; no es una película fácil, desafía al espectador, no es complaciente y eso hace que sea una película especial».

La actriz y catedrática sabe que el camino a los Óscar y a los otros certámenes no será fácil, pues en el trayecto se exhibirán un sinnúmero de filmes de todo el mundo que también tiene como objetivo llegar al reconocimiento mundial que se otorga en el tramo final.

La película ecuatoriana cumple con los estándares y está lista para ser exhibida, pero la participación en ese certamen va más allá del mismo producto, pues se trata de un conjunto de actividades que permiten posicionar al filme entre los críticos y especialistas académicos.

Incluso los Estados son los que deben impulsar la promoción de las películas para superar las diferentes etapas e intentar llegar a las fases en las que ya se disputan los premios, recordó Honeisen.

Mucho del recorrido depende «del ruido que se pueda hacer durante la preselección», para que haya críticos que recojan el filme y lo comenten.

Es en ese espacio en el que a Ecuador le falta experiencia, añadió la actriz, que destaca los niveles de promoción que han llegado a tener países latinoamericanos como Colombia, Chile y México, entre otros.

«Yo siento que nos falta», pese a que hace algunos años se lograron avances importantes con el Instituto de Cinematografía y con Ibermedia, que cumplieron una destaca gestión en favor del séptimo arte nacional y regional, agregó.

En esta oportunidad «hay que aspirar a todo y hay que sacar el mayor provecho», pues es «superimportante para todos nosotros y para el país que se pueda tener esta visibilidad» en una vitrina tan importante como los Oscar, los Goya y los Macondo, remarcó Honeisen.

«Lo invisible» es la historia de Luisa (Honeisen), una mujer afectada por una severa depresión post-parto que le impide continuar con su rol de madre y esposa, y que decide escapar de la rutina, quedando invisibilizada y ausente ante su familia y ante la sociedad.

Rodada entre 2017 y 2019, la película de Andrade se estrelló con la pandemia de la covid-19 en los primeros meses de 2020, lo que le obligó a un confinamiento riguroso, aunque también le permitió afinar mejor su carácter.

En el filme, los espectadores observan el intenso viaje de una mujer en depresión y cómo logra salir del oscuro lugar que le deparó el destino para encontrarse con su propio camino. EFE

LINK ORIGINAL: La Republica

