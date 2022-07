Ecuador: movimiento indígena y gobierno retoman el diálogo, control de precios y gasolina primeros temas

Entornointeligente.com /

29 de julio de 2022.- La mesa de diálogo entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el gobierno ecuatoriano se reanudó para discutir políticas de control de precios y subsidio a los combustibles en el país, luego de haber sido interrumpida por «falta de resultados concretos», según el presidente de Conaie Leonidas Iza. La mesa temática debatió problemas como la especulación del mercado, precios de productos básicos e industrializados. Además, la organización informó que también se reinstaló la mesa de diálogo encargada del precio del combustible. «En Ecuador, 7 de cada 10 familias no pueden cubrir el costo de la canasta básica de alimentos. Hoy, la mesa de control de precios inició sus trabajos para acordar un mecanismo que proteja a las familias ecuatorianas de los fenómenos especulativos y del poder de mercado», dijo la Conaie. El seguimiento de los acuerdos de consenso en la mesa estuvo a cargo de un equipo de observación, integrado por delegados de las organizaciones Conaie, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. (Fenocina). Tras 18 días de paro nacional, que finalizó el 30 de junio, las mesas de negociación se instalaron a principios de julio como uno de los principales acuerdos alcanzados por la suspensión de las movilizaciones en todo el país con el objetivo de debatir las demandas puntuadas por los manifestantes. La primera mesa técnica de diálogo, instalada el 7 de julio, determinó la ruta de los diálogos entre la Conaie y el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que se desarrollarán durante los 90 días siguientes al fin del paro. El encuentro estableció diez temas prioritarios para la agenda nacional, involucrando debates sobre empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, acceso a la salud, seguridad y educación. El 19 de julio, luego de cuatro días de negociaciones, el movimiento indígena y el gobierno ecuatoriano llegaron a un primer acuerdo, referente a la mesa temática Banca Pública y Privada, que aborda la condonación de deuda, reestructuración, refinanciamiento y recalificación de deudores, así como nuevas líneas de crédito productivo. Sin embargo, el pasado 26 de julio la Conaie afirmó que los acuerdos alcanzados «son un paso importante, pero no suficiente». «Seguiremos trabajando para que la banca privada haga su parte para sacar a miles de familias ecuatorianas de la crisis crediticia», agregó la organización. Si bien ha habido logros en relación al estado inicial de endeudamiento y asfixiante crisis que desencadenó las protestas sociales, junto a otras medidas neoliberales, los grandes bancos solo aceptan reestructurar o refinanciar operaciones crediticias, lo que la entidad enfatiza no es una medida suficiente.

