Ecuador mantiene posición en el ranking FIFA

A 87 días de empezar la Copa del Mundo Catar 2022, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), publicó su ranking de selecciones.

Dentro del top 20 no se ha dado ningún cambio: Brasil sigue primero , con Bélgica, Argentina, Francia e Inglaterra por detrás. España, Italia, Países Bajos, Portugal y Dinamarca, completando las diez primeras posiciones dadas a conocer este 25 de agosto de 2022.

La selección de Ecuador se mantiene en el puesto 44, tal cual como lo hizo en el ranking presentado en junio. En septiembre la Tri sumará dos nuevos amistosos pensando en el Mundial Catar 2022. El 23 lo hará ante Arabia Saudita en España y el 27 ante Japón en Alemania.

Mauritania (107ª) y Botsuana (146ª) son las selecciones que más puestos han ganado, con 3 cada una, aunque solo Irán (22ª) y la anfitriona mundialista Catar (48ª) han sido capaces de subir un puesto dentro de las 50 mejores clasificadas.

Mozambique (116ª), Angola (120ª) y Bermudas (168ª) también destacan tras ganar dos posiciones cada una, a la espera de los cambios que puedan acontecer a raíz de los compromisos que cada selección deberá afrontar el próximo septiembre, mes repleto de citas en el fútbol internacional.

La FIFA publicará el 6 de octubre una nueva actualización del ránking , una vez celebrados los encuentros de septiembre , en los que España finalizará la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA frente a Suiza, en casa, y Portugal, a domicilio, buscando retener el liderato de su grupo.

Ranking 1. Brasil

2. Bélgica

3. Argentina

4. Francia

5. Inglaterra

6. España

7. Italia

8. Países Bajos

9. Portugal

10. Dinamarca

13. Uruguay

17. Colombia

21. Perú

29. Chile

44. Ecuador

50. Paraguay

56. Venezuela

81. Bolivia

