Ecuador, Japón, Malta, Mozambique y Suiza son elegidos miembros no permanentes de Consejo de Seguridad de ONU

Ecuador, Japón, Malta, Mozambique y Suiza fueron elegidos este jueves miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para un mandato de dos años.

Los países recién elegidos asumirán sus nuevas responsabilidades el 1 de enero de 2023 y servirán hasta el 31 de diciembre de 2024.

Los cinco candidatos se presentaron hoy sin oposición y sustituirán a los miembros no permanentes salientes de India, Irlanda, Kenia, México y Noruega.

Un candidato debe obtener el apoyo de dos terceras partes de los Estados miembros de la ONU presentes y votantes en una sesión de la Asamblea General con el fin de asegurar un sitio no permanente en el Consejo de Seguridad, sin importar si la candidatura es disputada o no. Esto significa que se requiere un mínimo de 129 votos positivos para ganarse el sitio si los 193 Estados miembros están presentes y votan. Los Estados miembros que se abstengan se consideran no votantes.

En la votación de hoy, Mozambique y Ecuador recibieron el apoyo de todos los Estados miembros presentes y votantes, con 192 y 190 votos, respectivamente. Suiza obtuvo 187 votos, Malta 185 votos, y Japón 184 votos, de acuerdo con los resultados anunciados por Abdulla Shahid, actual presidente de la Asamblea General, quien presidió el proceso de votación.

De los cinco miembros recién elegidos, Mozambique y Suiza nunca han servido en el Consejo de Seguridad. Con la elección de hoy, Japón establecerá el récord de 12 periodos en el Consejo de Seguridad, y Brasil está cumpliendo actualmente su 11° periodo.

El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, cinco de los cuales son permanentes: Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos. Los diez sitios no permanentes del consejo son asignados por región geográfica y cinco son reemplazados cada año.

Los cinco países recién elegidos representan a África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, y Europa Occidental y otros Estados. El grupo de Europa Oriental no disputó ningún sitio este año porque su único escaño, ocupado por Albania, se somete a elección cada dos años.

El Consejo de Seguridad es considerado el órgano más poderoso de Naciones Unidas. El consejo, cuya tarea es mantener la paz y la seguridad internacionales, puede tomar decisiones legalmente vinculantes y tiene el poder de imponer sanciones y de autorizar el uso de la fuerza.

