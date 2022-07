Ecos de un problema

Entornointeligente.com /

Hay artículos a los que resulta difícil ponerles punto final. Hoy cedo mi voz y hago un eco resumido de mi artículo anterior sobre los estragos del invierno, las malas decisiones humanas y una fatal combinación de ambas. A veces es necesario insistir hasta que alguien le pare bolas al sentir ciudadano. (Sí, ya sé… mucho pedir).

Copio textualmente una muestra de los mensajes recibidos. Y omito los nombres de sus remitentes porque algunos de ellos han recibido amenazas por reclamar sus derechos y defender su territorio.

«Para el siguiente capítulo, le propongo tocar el tema de las invasiones. A manera de comentario inicial, le manifiesto que en estos días, viajando hacia Santa Fe de Antioquia, pude observar la cantidad de tugurios que han instalado a lado y lado de la vía, antes de llegar al túnel. El problema tiene tanto de ancho como de largo. Sin orden de prioridad, expreso lo siguiente: Hay necesidades de vivienda. Hay desplazamientos forzados. Existen personas que viven de la necesidad ajena y se dedican a lotear tierras y a venderlas, a veces hasta las ajenas. No hay quién controle los asentamientos. La justicia es inoperante y cuando intentan hacer algo, llegan los invasores a impedir que se cumpla un mandato judicial. Existe también una mano de ONG e instituciones de derechos humanos que siempre están a favor de los invasores, pero cuando llega el invierno o acontece un desastre natural, estas personas quedan desprotegidas, sin techo, sin vivienda, sin enseres. Y ahí sí viene el reclamo de protección al Estado».

«Los curadores se dedicaron a dar permisos a diestra y siniestra. No verifican ni controlan. Este adefesio fue permitido en Florida Nueva, Estadio, barrio sexagenario donde todos queremos nuestro territorio y por defenderlo muchos han sido amenazados».

«Corrupción, falta de gobernabilidad, ineficacia oficial, violación a leyes y normas. Todo se vuelve letra muerta y ‘controles permanentes’ que nadie hace».

Y un poco de ironía:

«Yo vivo renegando del tal Isaac Newton, que cometió la imprudencia de expedir la ley de la gravedad. Me imagino que antes de eso las cosas flotaban en el aire y no había ningún problema con las construcciones en las laderas de las montañas. Creo que las grandes ciudades prenewtonianas fueron construidas sin que las oficinas de planeación o las curadurías urbanas tuviesen que revisar planos o cálculos estructurales. Y los que construyeron Atavanza quedaron acostumbrados a eso. Así mismo, los que estaban haciendo un banqueo profundo unos metros arriba de la estación Palos Verdes de Metroplús. No estaban informados de que desde finales del siglo XVII estaba rigiendo en el mundo esa tal ley de la gravedad, dictada inicialmente para Inglaterra, pero acogida instantes después por los demás países del mundo a espaldas de la ONU, que aún no existía».

¿Le llegará esto a alguien que pueda ayudar y tomar decisiones? Yo sé que se me va la mano en optimismo, pero intento…

