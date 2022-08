Economia portuguesa é das mais atrasadas da Europa a recuperar da pandemia

Entornointeligente.com /

O crescimento fulgurante dos primeiros trimestres deste ano não chega para que Portugal se destaque a nível europeu na recuperação face aos efeitos da pandemia.

De acordo com cálculos do Dinheiro Vivo (DV) com base nos indicadores do produto interno bruto (PIB) real (a preços constantes), ontem divulgados pelo Eurostat, o país regista, no segundo trimestre deste ano, o quinto pior desempenho da Europa face ao final de 2019, isto quando já estão apuradas taxas de crescimento de 21 dos 27 países da União Europeia (UE).

