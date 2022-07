Entornointeligente.com /

Para além de estar sob a ameaça do impacto negativo severo que um corte do fornecimento de gás da Rússia teria em muitos países, a economia europeia tem agora de lidar com um banco central que, confirmou-o esta quinta-feira, está cada vez mais a assumir que a sua grande preocupação está na inflação e não no risco de recessão. Uma subida inicial mais rápida do que o esperado das taxas de juro é agora o cenário que empresas e famílias europeias irão ter de enfrentar.

