Impulsar al país hacia una economía sana, próspera y productiva, apuntando al desarrollo y bienestar de nuestro pueblo, es una meta que el Gobierno Bolivariano se trazó y está alcanzando de manera más que satisfactoria con ayuda de todos los sectores.

Nuestro presidente Nicolás Maduro, junto a todo el Ejecutivo nacional, ha diseñado y promovido un sinfín de estrategias con las que poco a poco se han ido motivando la producción, los emprendimientos, la inversión, la diversificación de la economía. Se han aprobado incentivos y recursos para lograrlo. Se han fortalecido las relaciones comerciales con empresarios nacionales e internacionales, y también las alianzas y acuerdos de cooperación con distintos países hermanos. No ha sido fácil y a pesar de los ataques que hemos recibido, hemos dado pasos firmes. Lo estamos logrando.

Para garantizar la estabilidad económica nacional hemos aprobado además, desde la Asamblea Nacional, importantes leyes como la de las Zonas Económicas Especiales que busca, entre otras cosas, promover el desarrollo de los parques industriales, de los sectores agropecuario, energético, turístico, financiero, tecnológico; para lo cual serán establecidos incentivos fiscales y aduaneros.

Motivaremos la producción y la inversión, también la exportación de productos y servicios para lograr el ingreso de divisas a la nación, la generación de recursos y empleos productivos, la optimización de nuestros servicios e infraestructuras, el mejoramiento de la calidad de vida de todos los que habitamos la hermosa Venezuela y la estadía de quienes nos visitan.

Esta es la única vía que debemos seguir. La del trabajo honesto y consecuente. La de las acciones positivas y coherentes. No permitamos que nada ni nadie nos desvíe. Muchos seguirán intentando desestabilizarnos aplicando variables insólitas. No lo permitamos. Rechacemos todo trato ilegal con el que podamos toparnos. No caigamos en trampas tontas, ni nos hagamos los vivos. Nosotros podemos y vamos a salir adelante obrando con bien, trabajando por una economía sana, y eso es algo que solo podemos alcanzar si estamos unidos y remamos en la misma dirección. Vamos a hacerlo. Un abrazo.

LINK ORIGINAL: El Universal

