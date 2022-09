Economía peruana creció 1.41% en julio y acumuló expansión anual de 4.54%

Entornointeligente.com /

Asimismo, detalló que en el período acumulado entre enero y julio del 2022 la economía nacional se expandió 3.22% y en el periodo anualizado entre agosto del 2021 y julio del 2022 avanzó 4.54%. Manufactura avanza En julio de este año, el sector Manufactura se incrementó 1.55% sustentado por la mayor actividad del subsector primario (14.88%), mientras que disminuyó el subsector no primario (2.28%). El resultado favorable del subsector primario se debe al crecimiento en las ramas de elaboración y conservación de pescado (45.6%), fabricación de productos primarios de metales preciosos (16.6%), elaboración de azúcar (22.6%) y elaboración y conservación de carne (1.6%). Por el contrario, el resultado desfavorable del subsector no primario fue determinado por el menor nivel de producción de bienes de consumo (-7.52%) y bienes de capital (-17.21%), en tanto creció la producción de bienes intermedios (3.26%). En 4.94% se incrementó la producción del sector Electricidad, Gas y Agua El sector Electricidad, Gas y Agua aumentó en 4.94% explicado por la mayor producción del subsector electricidad (5.15%), subsector de distribución de gas (5.57%) y el subsector agua (3.37%). En el crecimiento del subsector electricidad incidió la mayor generación de origen termoeléctrico (10.5%) y energías renovables (12.4%); por el contrario, disminuyó la generación de origen hidroeléctrico (-1.6%). El resultado del subsector agua se debió a la mayor producción de las empresas Sedapal (4.4%), Sedapar (2.8%) y EPS Grau (0.1%), entre las principales; de igual modo, el subsector gas registró una mayor demanda proveniente de establecimientos de expendio de Gas Natural Vehicular-GNV (31%), de las Empresas (21.8%) y de las Generadoras Eléctricas (1.4%). Sector Construcción En el mes de análisis, el sector Construcción creció 2.14% ante el desenvolvimiento favorable del avance físico de obras públicas (22.61%); mientras que, disminuyó el consumo interno de cemento (-3.84%). La mayor inversión en construcción pública se observó en los tres niveles de gobierno, Nacional (27.8%), Local (23.3%) y Regional (14.4%). Entre las obras que destacaron están las mejoras y ampliación de centros de salud, locales municipales y colegios; obras viales; obras de irrigación, así como obras de servicios de agua y desagüe. El resultado negativo del consumo interno de cemento estuvo vinculado al menor dinamismo de obras privadas, como la ampliación y remodelación de oficinas, colegios, proyectos de mejoramiento en minas y otros proyectos relacionados al ámbito minero, ampliación de plantas industriales, avance en proyectos inmobiliarios y de nuevos centros comerciales. Pesca El INEI destacó que el sector Pesca creció 29.03% en el mes de análisis explicado por la mayor captura de especies de origen marítimo (38.65%), en este grupo el recurso anchoveta destinado a consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), registró un volumen de 438,032 toneladas, que frente a las 197,476 toneladas de julio 2021. Ello significó un crecimiento de 121.82%; debido a la captura correspondiente a la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del litoral, vigente hasta la tercera semana de julio; a lo cual se sumó la contribución de la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona sur del país, iniciada el 1 de julio de este año. Sin embargo, bajó el desembarque para consumo humano directo (-14.25%), orientado a congelado (-25.4%), curado (-47%) y para consumo en estado fresco (-2.5%). Por otro lado, la pesca de origen continental se redujo 25.15% por menores volúmenes de extracción de especies para consumo en estado fresco (-44.9%). Sector Agropecuario Precisó que en el mes de análisis, el sector Agropecuario se contrajo 1.47% como resultado de la menor actividad productiva del subsector agrícola en 2.99% ante la menor producción de páprika (-43.8%), espárrago (-29.2%), papa (-23.7%), arroz cáscara (-22%), cebolla (-19%), maíz amarillo duro (-16.8%) y trigo (-12.2%). Ello por la menor superficie sembrada y desfavorables condiciones climáticas, que ubican al país en estado de «Alerta de La Niña costera», con presencia de temperaturas por debajo de lo normal en la costa del país, que afectó el normal crecimiento y fortificación de los cultivos. En la zona andina se registraron lluvias poco significativas o nulas, con descenso de temperaturas en la sierra centro y sur, y en la zona amazónica predominaron temperaturas alrededor de su rango normal, aunque en meses previos se presentó friaje. Por otro lado, el subsector pecuario creció 1.18% por mayores volúmenes producidos de porcino (3.9%), leche fresca (1.9%), ave (1.1%) y huevos (0.5%). Minería e Hidrocarburos El sector Minería e Hidrocarburos se redujo 5.80% explicado por el desempeño negativo del subsector minero metálico en 6.16% por efecto de los menores volúmenes producidos de molibdeno (-15.5%), plata (-15.4%), cobre (-5.8%), zinc (-2.9%), oro (-2.8%) y hierro (-2.5%); no obstante, creció la producción de estaño (13,6%) y plomo (0.2%). Asimismo, el subsector de hidrocarburos disminuyó 3.38% por el comportamiento negativo de líquidos de gas natural (-15.7%); no obstante, creció gas natural (18.9%) y petróleo crudo (2.5%). Actividad comercial El sector Comercio creció 2.85% reflejado en el desempeño positivo de la división venta y reparación de vehículos (4.41%), venta al por mayor (3.48%) y la venta al por menor (0.83%). En el resultado obtenido por este sector influyeron las mayores ventas de unidades vehiculares, apertura de licitaciones públicas, crecimiento de líneas de distribución de mercaderías al por mayor y por dinamismo de diferentes ramas del comercio al por menor promovidos por las entregas vía delivery. También destaca el desarrollo de eventos como el CyberWow, la Feria Internacional del Libro de Lima, así como la festividad de Fiestas Patrias y demás eventos culturales y comerciales a nivel nacional. Sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería En julio de este año, la producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería se expandió 8.88% debido al resultado favorable del subsector transporte (11.81%) y almacenamiento y mensajería (2.68%). El incremento del subsector transporte fue impulsado por la mayor actividad del transporte por vía aérea (54.5%) y por vía terrestre y tuberías (5.1%). En el segundo componente, destacó el mayor tráfico de pasajeros (8.4%) y carga (0.1%) por carretera; asimismo, el transporte por ferrocarril (44.4%) y transporte por tubería (3.6%). Por otro lado, el crecimiento del subsector almacenamiento y mensajería se sustentó en los servicios de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (3.1%). Alojamiento y Restaurantes El sector Alojamiento y Restaurantes avanzó en 19,56% impulsado por la mayor actividad del subsector restaurantes (18.97%) y del subsector alojamiento (102.29%). El resultado del subsector restaurantes se sustentó en el mayor flujo de comensales favorecido por la ampliación de horas de atención, sin límites de aforo dentro de los establecimientos y lugares al aire libre, apoyado por el avance en el proceso de vacunación y la reestructuración de espacios en los locales para la atención al público; también, se incrementó la cobertura del servicio delivery y las alianzas comerciales con entidades financieras y supermercados. Durante julio 2021, el subsector restaurante se desenvolvió con el servicio delivery y en la modalidad de atención en salón con restricción de aforo que fluctuó entre el 30% y 60%, dependiendo del nivel de alerta de cada departamento. Telecomunicaciones y Otros Servicios El sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se contrajo 4.30%, debido al desempeño negativo del subsector telecomunicaciones (-5.46%); mientras que, creció el subsector otros servicios de información (5.26%). En el subsector telecomunicaciones disminuyó el servicio de telefonía (-7.3%) y transmisión de datos (-18%), atenuado por el incremento del servicio de Internet y televisión por suscripción (0.7%). El resultado contractivo del subsector es explicado principalmente por el menor tráfico de telefonía móvil y en menor medida por la menor actividad de TV por suscripción. El crecimiento del subsector otros servicios de información fue impulsado por el dinamismo de las actividades de producción y exhibición de programas y películas (111,3%) y programación informática (0,7%); en cambio, disminuyó la actividad de edición (-7,8%), así como programación de TV y radio (-3,2%). Sector Financiero y Seguros La producción del sector Financiero y Seguros se redujo en 6.87% por los menores créditos (-3.18%) y depósitos (-9.02%) de la banca múltiple. Según segmento, se contrajeron los créditos dirigidos a corporaciones y a grandes, medianas, pequeñas y microempresas (-7.7%) y créditos hipotecarios para vivienda (-0.2%); según sectores económicos. Bajaron las colocaciones a actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; comercio; transporte, almacenamiento y comunicaciones e industria manufacturera. La reducción de los depósitos de la banca múltiple, se observó en los rubros de Compensación por Tiempo de Servicios (-29.3%), depósitos a la vista (-19.7%) y depósitos de ahorro (-7.9%). Servicios Prestados a Empresas En julio del presente año, el sector Servicios Prestados a Empresas creció 2.34% influenciado por el dinamismo de las agencias de viajes y operadores turísticos (249.5%); así como publicidad e investigación de mercados (5%). No obstante, disminuyeron las actividades de servicios administrativos y de apoyo a empresas (-2.7%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (-0.3%). El resultado del sector estuvo influenciado por la reactivación gradual del turismo nacional y receptivo (extranjeros), por viajes del segmento corporativo para destinos nacionales e internacionales, viajes por celebración de diversas festividades locales como la festividad de la Virgen del Carmen, el aniversario de Puerto Maldonado, Festival Ecoturístico realizado en Oxapampa. Ello fue favorecido por el feriado largo de Fiestas Patrias, desarrollado dentro del marco de la ampliación del estado de emergencia nacional y sanitaria con aforo del 100% y suspensión de la inmovilización social obligatoria a nivel nacional, sujeto al cumplimiento de protocolo Minsa. A ello se sumó el mayor dinamismo de las campañas publicitarias, la publicidad online en plataformas, activaciones de marcas y el desarrollo de publicidad en exteriores; sin embargo, disminuyó la ejecución de proyectos y obras privadas, así como los servicios en asesorías y consultorías empresariales. Administración Pública y Defensa Durante julio de este año, los servicios de gobierno crecieron 3% como resultado de los mayores servicios realizados por instituciones de los Gobiernos: Nacional, Regional y Local. El sector Administración Pública se incrementó 3.10%, destacando las actividades de los sectores Interior en el patrullaje policial por sector, así como de operaciones policiales de las unidades especializadas para reducir los delitos y faltas. En Salud con la atención en hospitalización, consultas externas, emergencias y urgencias especializadas; Justicia canalizó recursos para el control del orden y disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios, calificación de actos registrales en primera instancia, clasificación, monitoreo y evaluación de la población intramuros y el Poder Judicial en los procesos judiciales de las cortes superiores de justicia. También, mostraron resultado positivo los servicios en Defensa (2.03%) y servicios prestados por EsSalud (2.24%). Más en Andina: ?? La economía peruana crecerá este año 2.5% y 2.4% en el 2023 a pesar de las previsiones de recesión para la actividad productiva de los Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones de Credicorp Capital. https://t.co/iAMmSlZDNF pic.twitter.com/rnih91eXa7

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 15, 2022 (FIN) NDP/SDD/JJN Publicado: 15/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com