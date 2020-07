Vrees voor corona-uitbraak in Ashiana

PARAMARIBO – Het personeel van Huize Ashiana is al enige dagen ontstemd, nadat twee medewerkers van het bejaardenhuis positief zijn getest op het nieuwe coronavirus. De bond heeft dinsdag zelfs gedreigd het werk neer te leggen, omdat de directie – volgens het bestuur – haar verantwoordelijkheden niet kent

“Het gaat hier om mensenlevens. We moeten voor de rechten van onze leden opkomen”, benadrukte bestuurslid Johannes Aviankoi dinsdag tegenover de Ware Tijd na een heftig gesprek met directeur Angela Salmo van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de leiding van Huize Ashiana.

Bondsvoorzitter Rudolgo Palmtak was ook verhit na het onderhoud. Hij kan zich niet voorstellen dat de directie van het tehuis weigert collega’s, die in aanraking zijn gekomen met de besmette personen in quarantaine te plaatsen.

Volgens sommige personeelsleden heeft de directie ze bovendien nooit gemeld dat twee medewerkers positief zijn getest. “We moesten van derden horen dat onze collega’s corona hebben. Dat kan niet”, werd er geklaagd

Aviankoi vreest voor verdere verspreiding door ‘koppigheid’ van de directie. “Hetzelfde is gebeurd op Rosebel en dat willen we niet hebben. We gaan dan een groot probleem hebben, want we hebben met seniorenburgers te maken. Zij zijn een risicogroep dus we moeten extra alert zijn”, legt hij uit

Hoewel de bond nu niet in actie is, wordt wel dringend verzocht om de nodige protocollen in acht te nemen, zodat de veiligheid van de overige medewerkers en bewoners van Ashiana gegarandeerd is. Aviankoi: “Wij komen niet met te veel pranpran . We vragen de regering om op te treden.”

Salmo begrijpt de bezorgdheid van het personeel, maar wijst erop dat de vrees deels gebaseerd is op onjuiste informatie. Dat er een bewoner besmet zou zijn berust volgens haar niet op waarheid. “De mensen hebben gehoord dat er meerdere mensen besmet zijn, maar dat is niet juist. Het is bij het tweede geval gebleven.”

Volgens haar hebben medische deskundigen van het BOG ook vastgesteld dat de mensen zich geen zorgen hoeven te maken, dat de medewerkers andere personen binnen het tehuis hebben besmet. Intussen heeft het NCCR Ashiana helemaal ontsmet

Salmo heeft de bond en de directie van Ashiana geadviseerd om verder te praten over de aanpak van de situatie. Ze bevestigt dat partijen nog niet helemaal op één lijn zijn. Voorlopig is afgesproken dat de arts persoonlijk naar de bewoners zal gaan om hun situatie te monitoren

De mensen die in contact zijn gekomen met de besmette medewerkers vertonen tot op dit moment geen griepverschijnselen, maar worden wel constant in de gaten gehouden door het BOG. “De directie zal ervoor zorgen dat er genoeg beschermingsmiddelen aanwezig zijn voor de medewerkers om het werk veilig te kunnen doen.”

De Sozavo-directeur benadrukt dat niet de directie van Ashiana, maar de medische deskundigen bepalen wanneer mensen in quarantaine geplaatst moeten worden. “Wij zijn daartoe niet bevoegd”

Salmo heeft de bond afgeraden om te staken. Volgens haar kan dit nadelig zijn voor zowel het tehuis als de medewerkers zelf. “Staken gaat leiden tot massa’s mensen bij elkaar, dus je kunt community spreading krijgen. Aan de andere kant; als er niet gezorgd wordt voor de bewoners, heb je ook een probleem, dus het beste is dat de mensen blijven praten met elkaar.”

