Echoshift se une al catálogo de juegos de PSP que llegan hoy a PlayStation Plus Premium

Sony PlayStation ha aadido un tercer juego de PSP a la actualizacin del catlogo de PlayStation Plus que llega hoy mismo para los jugadores que cuenten con una suscripcin del nivel Premium (va VGC). El videojuego en cuestin se trata de echoshift , un ttulo de puzles que se lanz originalmente en Japn all por 2009 y que se aadir a la biblioteca de juegos de la primera porttil de Sony junto a No Heroes Allowed! y LocoRoco Midnight Carnival . Tened en cuenta que PS Plus ofrece esta semana una prueba gratuita para que los usuarios puedan probar de primera mano el servicio renovado junto a algunos juegos de estreno como Stray .

echoshift se trata de un ttulo en el que los jugadores tendrn que conseguir que un personaje atraviese una serie de obstculos para llegar a una salida en un tiempo determinado. La gracia est en que los niveles estn diseados para que esta tarea sea inicialmente imposible , mientras que cada vez que los jugadores alcanzan la salida, se hace una grabacin de sus acciones que luego se reproduce como un personaje «eco». Dichos ecos sirven de ayuda para superar las fases en el tiempo establecido.

Vale la pena el nuevo PS Plus? «PlayStation Plus nos ha dejado un poco fros. Tiene cosas positivas y mucho potencial, pero todava le queda un largo camino que recorrer y bastante trabajo por hacer para convencernos de que se trata de un servicio imprescindible que no dudaramos ni un segundo en pagar. La seleccin de clsicos es escasa y no est demasiado bien escogida, la emulacin es muy mejorable, las obras de PS3 solo pueden disfrutarse en la nube y la interfaz necesita ms opciones de bsqueda y una mejor organizacin», comentamos en nuestro reportaje sobre el servicio.

