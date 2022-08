«Echa para atrás» y pide perdón a Carlos Alvarado

Entornointeligente.com /

Lucía D’Ambrosio Vite, representante de la empresa Cansec S.A., «echó para atrás» y se arrepintió de haber denunciado que el expresidente Carlos Alvarado había pedido «comisiones» por la construcción del Canal Verde Interoceánico.

A través de un video difundido en redes, la mujer afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas.

Igualmente, ofreció disculpas al exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y al exdiputado Pablo Abarca.

«Jamás, el expresidente Carlos Alvarado a mí no se me acercó. Nos llegó un mensajero, eso está grabado. En la otra situación que hablé del señor Rodolfo Méndez y de Pablo Abarca dije, claramente lo dije… que Pablo no tenía nada que ver y que él jamás fungió como mensajero de dádivas ni nada por el estilo», externó.

«Nunca dije que Pablo fuera un mensajero, se tergiversaron y juntaron las dos situaciones: la del señor Carlos Alvarado y el funcionario que trajo el mensaje aduciendo que era de parte de él y la de Pablo Abarca que jamás fue un emisario de una solicitud para nadie», añadió.

«Ha sido una imprudencia de parte mía y lo reconozco humildemente y de todo corazón reconozco la imprudencia de mencionar este tipo de cosas porque fueron tergiversadas», concluyó.

¿QUÉ DIJO?

D’Ambrosio dijo ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa que Carlos Alvarado y un alto ejecutivo le pidieron un 1% del costo total de la obra, valorada en unos $16.000 millones.

«Nos dijeron que nos reuniéramos en una finca en Turrubares. Fue el expresidente Carlos Alvarado, el ministro Méndez Mata, a través de un diputado, me dijo ‘muéstreme dinero’», manifestó.

«(El diputado fue) Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Ese fue el mensaje que me llegó a través de él (…) ¿Cómo van a pedir el 1% del proyecto, $160 millones? Nosotros no trabajamos así. De hecho, tenemos el orgullo de haber llegado a este punto sin pasar un solo dólar debajo de la mesa», agregó.

D’Ambrosio también mencionó a José Manuel Sáenz (exsecretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones-CNC) y al «señor Garnier». Sobre el último no dio mayores especificaciones.

Posterior a la comparecencia ante la comisión, D’Ambrosio sostuvo sus declaraciones y aseguró que «las puede probar».

«En nuestro camino no nos habíamos dado cuenta del gigante contra el que luchábamos: no solo por altos jerarcas, sino con empresarios fuertes. Después del escándalo de Cochinilla se revelaron muchas cosas y ya vemos por qué no podíamos avanzar (en nuestro proyecto)», manifestó.

La mujer acotó que, posterior a la comisión, «aclaró la situación a los diputados».

«Dije afuera del recinto, a la encargada de Protocolo de la comisión y a algunos de los asesores del diputado Francisco Nicolás, que me hicieron la pregunta concreta, y les aclaré concretamente que jamás el expresidente Carlos Alvarado a mí se me acercó», expresó.

Finalizó: «En la otra situación en la que hablé del señor Méndez y de Abarca, dije claramente que Pablo (Abarca) no tenía nada que ver, pertenece a una familia muy honorable, y él jamás fungió ni como mensajero de dádivas ni nada por el estilo, jamás».

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Foto: Captura de pantalla

EMAIL: [email protected]

Jueves 25 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com