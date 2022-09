Ebrio chocó y dejó sin luz a comunidad de Itá: acababa de ganar la camioneta en un bingo

Entornointeligente.com /

Carlos Portillo , precandidato a diputado por el Alto Paraná , habló con ABC 730 AM sobre un audio en el que presuntamente se le escucha diciendo la influencia que tiene sobre la elección de personas para ocupar cargos públicos importantes si Efraín Alegre es elegido como presidente de la República. Portillo aclaró que él no es la persona que habla.

En el audio se escucha a un hombre decir: » Efraín va a ganar las internas y va a ganar las generales. Yo soy el que va a digitar quién va a estar en los cargos importantes cuando Efraín sea presidente de la República. Eso tenés que llevar en cuenta».

El precandidato a Diputados, ya expulsado de la Cámara Baja tras filtrarse audios que sugieren uso indebido de influencias , aclaró esta vez que tiene la conciencia tranquila ya que no es la persona a quien se le escucha. «Esa es la voz de un borracho que seguramente me estaba imitando», señaló. Agregó además que conoce bien a Efraín Alegre y no le permitirá ese tipo de decisiones.

Buscan desprestigiar su nombre, según Portillo Manifestó además que más materiales en su contra serán viralizados porque, según él, se realiza con intenciones de desprestigiar su nombre . «Mis adversarios no pueden en mi contra y voy a volver a ganarles», sentenció.

Sobre su caso de supuesto tráfico de influencias , aclaró que será absuelto. «Todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No confío en la justicia, pero confío en mi inocencia » expresó.

Asimismo, denuncia persecución política por parte de varios bandos políticos que permitieron su expulsión de la Cámara de Diputados. «Ahora es la cámara de la vergüenza y la corrupción. Son feroces delincuentes y se hacen pasar por blancas palomas», sentenció.

Portillo busca volver a ocupar su banca, pero con perfil serio Sobre su precandidatura para Diputados por Alto Paraná , asegura que logrará volver a ocupar su banca, pero lo hará con otro perfil. «La gente me veía farandulero y no debe ser así, no es lo correcto. Fue un error meterme en el mundo de la farándula», señaló.

Dijo que será una persona sería ocupando su curul. «Mi perfil será una persona seria , más desconfiado, porque soy una persona muy confianzuda y le atiendo a todo el mundo cuando se van junto a mí», expresó.

Lamentó además que la gente habla de el «one, two, three» o el «cracks», pero no se preocupa por los proyectos presentados para mejorar el país.

Portillo aclaró que no será financiado por nadie. «Yo no gasto mucho en política, pero sí visito mucho a la gente y me familiarizo», subrayó.

El diputado Carlos Portillo está acusado por la fiscal Liliana Alcaraz por supuesto tráfico de influencias, tras supuestamente solicitar 3.000 dólares a la contadora Auda Fleitas para conseguir una resolución favorable en una causa por estafa en el Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este.

