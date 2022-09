Ebrio chocó y dejó sin luz a comunidad de Itá: acababa de ganar la camioneta en un bingo

Entornointeligente.com /

La cuarta audiencia del juicio oral y público del brasileño, Julio Cesar Belmonte do Amaral , presunto miembro de la banda criminal internacional conocida como Riviera Maya , se desarrolló en Ciudad del Este. Durante el contradictorio público se tomó la declaración testifical de un perito de la Policía Nacional, quien detalló cómo operaba la banda.

Conforme a la declaración del testigo, los miembros de la gavilla colocaban un dispositivo en los cajeros automáticos a fin de copiar los datos mediante la lectura de la banda magnética de las tarjetas. Obtenidas esas informaciones, clonaban las tarjetas y para efectivizarlas utilizaban las mismas contraseñas de las víctimas, obtenidas mediante microcámaras que también se colocaban en los cajeros.

Las microcámaras utilizadas tienen una autonomía de varias horas lo que permitían a acumular una gran cantidad de datos de las tarjetas que luego clonaban y efectivizaban.

En las primeras audiencias también declararon otros agentes policiales y trabajadores de hoteles de la zona que aportaron datos sobre los encuentros que Julio César Belmonte do Amaral mantenía en Ciudad del Este.

El juicio quedó en un cuarto intermedio y deberá proseguir el próximo miércoles, a las 14:00, según dispuso el tribunal integrado por los jueces Marino Méndez e integrado por Zunilda Martínez y Hermonio Montiel.

El proceso contra Julio Cesar Belmonte do Amaral es por falsificación de tarjetas de débito o de crédito y otros medios electrónicos de pago. El ilícito tiene una expectativa de pena de hasta diez años, si es que se comprueba que el mismo actuó como miembro de una organización criminal.

Tras contar con abogados privados de renombre en la zona, el procesado pasó a ser asistido por la defensora pública Lucía Franco, pues los letrados le abandonaron en plena etapa de juicio oral y público. El Ministerio Público es representado por el fiscal Calos Almada , quien durante sus alegatos iniciales afirmó que cuenta con todos los elementos para probar la participación de Belmonte do Amaral en el citado ilícito.

«Julio César Belmonte do Amaral participó en la instalación de dispositivos en los cajeros automáticos (…) Es integrante de una organización dedicada a la alteración de datos y contenidos de tarjetas de débitos y créditos y otros medios electrónicos de pagos a través de instalación de artefactos en cajeros automáticos (…) Es el hecho que el representante fiscal se compromete a demostrar durante el juicio oral y público», expresó Almada.

La banda Riviera Maya Una investigación de OCCRP (The Organized Crime and Corruption Reporting Project) señala que la banda surgió en la región costera mexicana, por lo que la bautizaron con el nombre de Riviera Maya. Como líder del grupo fue identificado, Florian Tudor , un gángster rumano apodado El Tiburón, cuñado de Julio César Belmonte do Amaral.

Igualmente, la pesquisa indica que en el 2015, Belmonte do Amaral fue enviado a Ciudad del Este para que la banda extienda sus operaciones en la Triple Frontera. En el 2016, los rumanos Marian Zarcu y Laurentiu Bota fueron detenidos en una camioneta que estaba a nombre del hoy juzgado.

En el marco de la investigación, la Fiscalía había solicitado la captura internacional de Belmonte de Amaral, quien en el 2017 fue detenido en Argentina y en setiembre de ese año extraditado a Paraguay. Desde entonces permanece en arresto domiciliario en un hotel de esta capital departamental.

