Ebrio chocó y dejó sin luz a comunidad de Itá: acababa de ganar la camioneta en un bingo

Darío Toñánez, camionero, habló con relación a un paro que está anunciando nuevamente el sector en reclamo de la reducción en el precio de los combustibles.

Los camioneros están molestos con el titular de Petropar, Denis Lichi, por incumplimiento de acuerdos hechos y enviaron notas al Ministerio del Interior, así como a ambas Cámaras, a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y a Petropar.

Consideran a esta última entidad mentirosa porque aquel acuerdo que habían hecho no se cumplió. El acuerdo consistía en que les otorgarían un descuento de G. 700 y accederían a este beneficio a través de una tarjeta.

Acuerdo verbal Recordó que ellos habían exigido en principio G. 1.000 menos en el precio de los combustibles, pero tras negociaciones acordaron el monto mencionado solamente para el sector productivo camionero. El acuerdo consistía en que Petropar iba a ceder G. 400 y los operadores del emblema Petropar cederían de su ganancia la otra parte, G. 300.

Pero al final, en ese lapso, Petropar hizo una rebaja de G. 500 para toda la población y la tarjeta que tenían los camioneros pasó a tener un descuento de nada más que G. 200.

Toñánez pidió poner atención sobre el punto de que en el descuento de G. 500, en realidad, Petropar bajó solo G. 250 y los operadores redujeron el otro G. 250.

«Se recuesta por la ganancia de sus operadores» «Entonces, Petropar lo único que bajó es G. 250; se recuesta por la ganancia de sus operadores y hacen anuncios rimbombantes de que bajan G. 500, cuando no es así», criticó el camionero.

Relató que se habían reunido con referentes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y habían establecido que los G. 700 de descuento serían sin importar el precio de plaza del combustible. «O baje o suba, tendríamos ese beneficio. Nos pusimos de acuerdo todos los sectores, como siete, y dijimos que al menos era algo para oxigenar un poquito nuestro sector, y no se cumplió», lamentó Toñánez.

«El error fue el acuerdo verbal» Manifestó que el error de los camioneros fue no haber firmado el acuerdo que hicieron y aceptar el trato solo de palabra.

«En mesas técnicas acordamos un monto a través de las tarjetas solamente para el sector productivo camionero y al final no se cumplió. La palabra debe valer entre gente que trabaja y exige un oxigenamiento para su sector», repudió el representante de los camioneros.

Agregó que el 9 de julio habían acordado este arreglo y al día siguiente pretendieron comenzar a utilizar el beneficio. Sin embargo, 22 días después , las tarjetas aún no estaban listas y, luego de cientos de reclamos al área administrativa de Petropar les avisaron que las tarjetas valían solo G. 200.

Recordó también que, el 9 de julio, Denis Lichi y referentes de Hacienda les habían dicho incluso que debido a la tendencia del precio mundial estaban convencidos de que para el 15 de agosto habría una rebaja del precio del carburante de entre G. 1.400 y G. 1.600.

«Nos sentimos estafados» Por otra parte, denunció que, ese día 9 de julio, Denis Lichi estaba tramitando una compra con una empresa que le ofrecía 20% más barato de lo que estaba comprando. Toñánez aseguró que Lichi compró ese mejor costo, pero eso no se reflejó en el precio para toda la ciudadanía. «Apenas bajó G. 250, es una burla, nos sentimos estafados porque no hay una voluntad de ellos de bajar el precio. Se recuestan por esa pequeña suba del combustible en que no pueden bajar el precio», remarcó.

Sugirió que este es el peor momento en que están reclamando al Gobierno, en plena campaña política. «Estamos convencidos de que toda esa diferencia en el precio del combustible que ahora tiene Petropar con sus compras se está yendo a arcas proselitistas», observó Toñánez.

Puntualizó también que Lichi les había dicho que si el precio del combustible se mantenía por debajo de G. 1.000 iban a bajar el carburante en la primera quincena de agosto. «Pero estuvo menos de G. 900 y nada de baja», reclamó Toñánez.

Mañana anunciarán protesta Advirtió que dan un plazo hasta mañana, día en que harán una conferencia de prensa a las 10:00 en Aratiri y expresarán sus inquietudes. En ese lugar indicarán la medida de fuerza que tomarán.

«No vamos a cerrar rutas, pero vamos a preparar una estrategia de tal modo que todos sepan y pedir a la ciudadanía el apoyo , porque lo que estamos pidiendo es para todos, no más solo para el sector camionero. Exigimos G. 1.500 menos en el Diesel 3 y en la nafta 93″, informó Toñánez.

Finalizó aclarando que no es la intención del sector molestar a la ciudadanía , «sino a la gente que nos molesta».

