Ebrio chocó y dejó sin luz a comunidad de Itá: acababa de ganar la camioneta en un bingo

La selección paraguaya volvió a triunfar en un amistoso, esta vez, contra México en Estados Unidos . La victoria fue gracias al gol de Derlis González y a una gran actuación de Antony Silva , quien fue la figura del partido en el 0-0 y el 1-0. A los 38 años, el portero continúa con un alto nivel, el que necesita todo jugador para estar en el combinado nacional.

En la conferencia, Guillermo Barros Schelotto hizo referencia al arquero del Puebla y dejó en claro que a pesar de la edad, Silva es parte del proyecto de renovación de la Albirroja. «Antony es parte del proyecto. No es por lo que fue, sino por lo que es, es un arquero que en cada partido se destaca. Tiene actualidad y estuvo muy bien, atento, conocía a los rivales», expresó el mellizo.

No hay dudas de que Silva continuará firme en el arco por el buen rendimiento que siempre demostró tener en el seleccionado. En este duelo contra los aztecas en Atlanta , el ex Cerro Porteño tuvo como alternativa a Santiago Rojas , el titular de Nacional , y Alfredo Aguilar , quien no juega actualmente porque es suplente de Gastón Olveira en Olimpia .

