Ebby Pérez: «Estamos entregándo todo en cada duelo para lograr el objetivo de mantener la categoría»

Prensa AFC.- Ebby Pérez, es uno de los fichajes del elenco del Aragua Fútbol Club en esta temporada que más ha rendido y que ha estado a disposición para luchar las batallas dentro del terrenos de juego, dónde ha sido empleado en diferentes posiciones, aportando con goles y asistencias que han servido para sumar unidades dentro de la Liga FUTVE. En la última contienda, en el que el Aragua empató a tres goles frente a Mineros de Guayana el pasado domingo 28 de agosto, el polivalente jugador nacido en Puerto Ordaz volvió a cumplir con sus compañeros al hacer valer la ley del ex, siendo uno de los protagonista de la noche en Maracay tras anotar un golazo de cabeza, siendo el segundo en su cuenta personal en esta campaña.

«Desde que supe que iba de cambio le pedí mucho a Dios, que me diera la virtud de poder ayudar a mis compañeros entrando como sustituto, de buena forma así lo hice, y pude darle esa dinámica ofensiva al grupo con un gol, que lastimosamente no alcanzó para quedarnos con los tres puntos, pero me quedo con la sensación de que estamos mejorando», confesó el aurirrojo.

Ebby no se conforma con lo que ha conseguido en su pequeña pasantía por el combinado amarillo y rojo, él espera retribuirle con goles, asistencias y buenos partidos a todos los seguidores del Aragua FC. «Todavía me siento en deuda, debo esforzarme con mayor intensidad para sellar los triunfos, porque para eso estamos trabajando», agregó.

Además, el mediocampista no perdió la oportunidad para enviarle un mensaje de aliento a los fanáticos del club, a que se mantengan creyentes en el grupo, que sigan apoyando y sean el jugador número 12 del Aragua FC en cada compromiso.

«El mensaje que les puedo enviar a los fanáticos es el mismo que tengo siempre en mi mente, y que conservamos como equipo: creer y creer que vamos a levantar al Aragua FC, seguir creyendo que continuaremos sumando puntos. Decirles también a todos los vikingos aurirrojos que estamos entregándolo todo en cada duelo para lograr el objetivo de mantener la categoría», culminó Pérez de manera segura y firme.

Este 2022 Ebby ha disputado 15 compromisos, 8 de titular y 7 como suplente, defendiendo con honor el escudo de la institución, aportando 2 goles y 2 asistencias. Comenzó siendo lateral izquierdo y, luego por su velocidad y la gallardía al encarar al arco, se ganó un lugar dentro de los extremos ofensivos del grupo. La próxima batalla para Pérez y el resto de sus compañeros será este domingo contra Estudiantes de Mérida en suelo andino, juego correspondiente a la fecha 27.

LINK ORIGINAL: Balonazos

