Early bird tickets Buju Banton uitverkocht

Buju-Banton. Foto: Urban Islandz PARAMARIBO – De early-birdkaarten voor de 'Long Walk to Freedom'-show van Buju Banton op 4 mei zijn uitverkocht. Deze kaarten van SRD 200 waren sinds februari te koop via online registratie. Hoeveel er exact zijn verkocht, wil Purple Promotions niet kwijt. Het zou gaan om "enkele duizenden". Volgens organisator Vernon Oostwijk zijn er nog wel kaarten van SRD 250 en superfan-tickets van honderd US dollar. "Ik druk mensen op het hart om niet tot het laatste moment te wachten hun kaarten te bemachtigen, want ze gaan lelijk op hun neus kijken", benadrukt hij. "Maar wat voor grote fan je ook bent van Buju, ben je niet achttien jaar of ouder, dan kan je helaas niet naar de show." De promotor heeft vorige maand bij de eerste show van Banton in Jamaica gesproken met de organisatie en het management van de artiest. "Buju verlangt ernaar om naar Suriname te komen. Hij heeft nog een paar shows te gaan voordat hij hier is, maar hij is er helemaal klaar voor." Het management heeft aangegeven dat de artiest vooral zijn overbekende nummers zal brengen, waaronder 'Champion', 'Murdera', 'Hills and Valleys' en 'Destiny'. Zoals eerder bekend is gemaakt, heeft Buju 'Boom Bye Bye' uit zijn repertoire gehaald. Dat nummer zal daarom ook in Suriname niet worden gezongen. Buju Banton, artiestennaam van Mark Anthony Myrie, heeft van december 2009 tot december 2018 vastgezeten in de Verenigde Staten voor zijn aandeel in een cocaïnezaak. Zijn tour 'Long Walk to Freedom' draagt dezelfde naam als de autobiografie van Nelson Mandela, de Zuid-Arikaanse anti-apartheidsstrijder en oud-president.

