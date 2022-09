Earl se convierte en huracán categoría 3 en el norte del Atlántico

Entornointeligente.com /

El evento anticipó el movimiento hacia el noreste esta noche para reducir considerablemente su velocidad desde la noche del sábado hasta el lunes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos dio a conocer este viernes que el fenómeno meteorológico Earl se convirtió en huracán categoría 3 en su avance por el norte del Atlántico, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h).

«Earl es un gran huracán. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 80 millas (130 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 275 millas (445 km)», notificó el NHC.

El sistema se desplaza al noreste (26 mph- 43 km/h) y se encuentra a 430 millas (690 km) al noreste de las Bermudas y a 800 millas (1.285 km) al sur-suroeste de Cape Race, en Terranova (Canadá).

Publicado por NOAA NWS National Hurricane Center en Jueves, 8 de septiembre de 2022 «A las 17H00 el gran ojo irregular del huracán Earl estaba ubicado cerca de la latitud 35.9 Norte, longitud 58.7 Oeste, acelerando hacia el noreste cerca de 26 mph, con 43 km/ h», describió el organismo.

Asimismo el ente notificó que se anticipó el movimiento hacia el noreste esta noche para reducir considerablemente la velocidad a partir de la noche del sábado hasta el lunes. «Se espera que Earl complete su transición a un poderoso huracán extratropical con fuerza de huracán el sábado y luego se debilite hasta la madrugada del lunes», mencionó el NHC.

Las fuertes marejadas pueden afectar a las Islas Bermudas y partes de la costa este estadounidense, Terranova y Nueva Escocia, en Canadá, según el último parte meteorológico actualizado.

