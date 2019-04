E3 2019 | Todas las empresas confirmadas para el evento de videojuegos más importante del mundo

Entornointeligente.com / La Electronic Entertainment Expo 3 ( E3 ) 2019, la convención de videojuegos más importante del mundo, confirmó las empresas que estarán presentes en el evento que se desarrolla en Los Angeles hace más de 20 años. Destacan compañías como Nintendo , Bandai Namco , Epic Games o Microsoft. En esta ocasión, la E3 2019 se realizará desde el 11 al 13 de junio próximo. Desde su creación en 1995, este evento sirve a las empresas relacionadas a la industria de los videojuegos para mostrar novedades sobre sus nuevos productos o lanzamientos, tanto sobre software como de hardware. [ Sony explica por qué no asistirá al E3 2019 ] La Entertainment Software Association (la asociación comercial de videojuegos en Estados Unidos) fue la responsable de crear el evento en 1995. Antes de la E3, las compañías de la industria del gaming promocionaban sus juegos o consolas en eventos como el Consumer Electronics Show ( CES ). A su vez, en el pasado mes de febrero, Shawn Layden, presidente de Sony, confirmó que la empresa dueña de PlayStation no asistirá al E3 por lo que no tendremos información sobre la nueva consola japonesa. Para la nueva edición de la E3 2019, no solo se confirmó desarrolladoras de juegos, sino también medios de comunicación, plataformas de streaming o fabricantes de periféricos. Acá te dejamos el listado de empresas que ya confirmaron su presencia en el evento de videojuegos más importantes del mundo: 2K 505 Games 5-hour ENERGY Activision Publishing AimControllers AKRacing Alienware Arcade 1 Up ArenaNet Astro Gaming Bandai Namco Entertainment America Bethesda BigBen Black Shark Technology Brasil Game Show Capcom USA CI Games Click Entertainment LTD Core Gaming by Mobile Edge Cyberpunk 2077 (CD Projekt) Daedalic Entertainment Deep Silver DIGIFAST Double Fine Productions Epic Games Inc EWIN Racing EXOR Studios FluidStance Friend Times Frontier Developments Funcom G Fuel Game Informer Gamekit GAMELOFT GameStop Gaming Outfitters Gentle Giant Studios Giant Games Good Shepherd Entertainment GT Throne Guangdong Entertainment & Game Industry Association Guillemot Corporation HAYMAKER Hori Hyperkin IGN Improbable Intellivision Entertainment Kalypso Media Group Karnox Konami Digital Entertainment KontrolFreek LF Gaming Logitech Mayflash Limited Mecca Electronics/Alliance Entertainment Meta Threads Microsoft Corporation Modus Games MomoCon Gaming Convention MyArcade/bionic Natsume nDreams Next Level Racing Nintendo of America NVIDIA Corporation Paradox Interactive Pathea Games Performance Designed Products PowerA Private Division ProxiMat.net Psyonix Rainbow Horse RDS Industries Rebellion Red Hydrogen Satisfye Gaming SCRY INFO Seasun SEGA Sensorium Corporation Shenzhen GULI TECH Co Shenzhen Sales Digital Technology Co Sold Out Square Enix TECHLAND Technisport TEGWAY Tencent America Tessen Enterprise THQ Nordic Todak Tripwire Interactive Turtle Beach Twitch U&I Entertainment Ubisoft Entertainment SA UCC Distributing Inc UnnamedVR by Paracosma Virtuos Holdings Volante Design Inc VoltEdge LLC VPX SPORTS Warner Bros. Interactive Entertainment X Rocker Gaming Chairs & Accessories XSEED Games Xsolla YouTube Gaming DATO:La E3 se llevará a cabo en la ciudad de Los Angeles, California, durante el 11 al 13 de junio. Todos los interesados pueden ingresar al evento con tan solo comprar sus entradas, ello es posible desde 2017. Síguenos en Twitter: Seguir a @tecnoycienciaECLINK ORIGINAL: El Comercio de Perú

