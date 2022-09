E-Sports en Venezuela: una manera de vivir la realidad y mostrar tus pasiones de forma profesional

Entornointeligente.com /

Alrededor de los videojuegos existen diversos mitos sobre su fin y las posibilidades que tiene una persona al jugarlos. En Venezuela poco se conocía sobre los e-Sports, pero la apertura de este espacio de formación en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) cambió el panorama. Ante ello, Maickel Melamed y grandes jugadores se reunieron en Minds Coworking en el evento ‘With the MINDS in the Game’ para hablar sobre el futuro que los videojuegos prometen. Aquí todos los detalles sobre los e-Sports.

Y eso de los e-Sports… ¿qué es?

Algunos se sienten a gusto jugando los videojuegos por diversión , pero cuando la competitividad sobrepasa ese nivel se está en presencia de los e-Sports.

«De una u otra manera todos somos gamers , pero es importante notar cuando eso se convierte en algo que no es solamente pasar el tiempo libre de ocio, sino que se busca el lado competitivo. Ahí caemos en los e-Sports», explica el director de Deportes UCAB y la academia de eSports, Juan Sánchez.

Aunque algunos no lo reconocen como deporte , dentro de la UCAB está visto como una de las opciones de la dirección de Deportes UCAB.

Un espacio para gamers

La Dirección de Deportes de la UCAB estaba buscando la forma de ofrecer nuevas alternativas a los estudiantes para realizar actividades que se adecuaran a sus necesidades. En principio, se vieron los deportes tradicionales como norte, pero al analizar el panorama percibieron que los espacios de las instalaciones no daban para ello.

De esta manera, la alternativa de deporte electrónico llegó a la palestra. La idea surgió en 2018 y fue pensada para gamers con alto rendimiento. No es solo un espacio de ocio, sino que también busca formar a sus participantes con una carga física, apoyo psicológico y diversas áreas en las que especializarse.

En este primer corte, la Academia e-Sports UCAB va a formar a los jugadores en el nivel básico en tres videojuegos diferentes.

Posibilidad para conectar

En su juventud, Maickel Melamed era amante del fútbol y siempre intentó ingresar a la cancha porque quería jugar como sus amigos. Un día consiguió que el entrenador de su grupo le dejara entrar, pero al tocar la grama el pie se le hundió y se sintió derrotado . Por ello, los videojuegos fueron su conexión con esta actividad que no podía lograr.

«El Fifa se convirtió en mi forma de moverme y expresar mi pasión. Fue mi forma de expresarme», explicó el mentor estratégico. De esta manera, los videojuegos se volvieron un aspecto fundamental en su vida por su diversidad y las posibilidades que ofrecen. » Game over no es que tu vida se acabó, es tu posibilidad de empezar de nuevo «, aseguró.

Te podría interesar: ¡Talento venezolano! Rebeca Lindenfeld, la editora de sonido que trabajó para Almodóvar

¿Ser gamer en Venezuela?

Una profesión que pocos conocen y que dada las condiciones de los servicios básicos ※ luz e internet ※ y el costo de los equipos se hace complicada de ejecutar. » Es un reto , pero es algo que nos gusta y nos apasiona», afirmó Carlos De Abreu, instructor de la Academia e-Sports UCAB.

Aunque no es conocido, los jugadores que se dedican de forma profesional se sienten orgullosos de representar a su país en los diferentes torneos en los que compiten. Este mundo virtual comenzó a realizar torneos en internet a nivel mundial y a darse a conocer en revistar como ‘Life’ o ‘Time’ durante 1970 y 1980.

«En Venezuela no se conocía mucho esta industria, pero poco a poco hemos ido logrando que la gente lo conozca. Ahora estamos en una etapa de culturizar a la sociedad […] y que sepan lo que pueden lograr con ellos», comentó Javier Colmenares, instructor de la Academia e-Sports UCAB.

Por su parte, Yeickens Orozco, jugador profesional de FIFA, considera que la transición de jugador amateur a profesional es gratificante e invita a apoyar a aquellos jóvenes que se sienten apasionados por los videojuegos e invierten tiempo en ello.

Para estos tres jugadores profesionales los videojuegos son su manera de expresarse. «El juego no está solo para entretenerse, sino para conectar con los demás «, dice De Abreu.

