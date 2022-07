E se dessemos nome às ondas de calor, tal como às tempestades?

Entornointeligente.com /

As ondas de calor devem ter nomes, como os furacões e as tempestades, para que as pessoas tenham uma melhor percepção dos riscos associados, propõe a Sociedade de Fisiologia, que agrupa cientistas de 160 países e é a maior organização científica desta área na Europa, que se concentra na compreensão de como o corpo funciona.

«Para ajudar a consciencializar a população da ameaça que representam as ondas de calor, estas devem ter nomes tal como as tempestades. Torna claro que há riscos para a saúde e que as pessoas não devem esperar continuar a sua vida normal quando há uma onda de calor . Ajudará a comunicação das agências do Governo e dos media » quando se verifica um fenómeno meteorológico extremo, como o que está a afectar o Reino Unido e grande parte da Europa, explicou Mike Tipton, da Universidade de Portsmouth e da Sociedade de Fisiologia, citado num comunicado de imprensa.

Ao contrário do que sucede nos Estados Unidos e no Pacífico, onde os furacões têm nomes humanos desde há muito, em Portugal a primeira tempestade a ser baptizada data de 2017 . Chamou-se Ana . E desde então esta prática manteve-se, devido a um projecto conjunto de Portugal (através do Instituto Português do Mar e Atmosfera, IPMA), de Espanha (AEMET) e de França (MéteoFrance).

A ideia de dar nomes a ondas de calor não é inédita: Sevilha, em Espanha, começou a desenvolver um sistema para vir a baptizar as ondas de calor, como parte de uma experiência-piloto do projecto internacional ProMETEO, uma iniciativa do Centro de Resiliência da Fundação Rockefeller-Adrienne Arsht do Conselho do Atlântico (um think tank norte-americano no campo das relações internacionais) que envolve várias cidades no mundo, para experimentar formas de adaptação às alterações climáticas .

No âmbito do p rojecto ProMETEO, foi desenvolvido um programa para prognosticar ondas de calor com vários dias de antecipação e classificá-las em diferentes níveis de gravidade, e decidiu já que a primeira a ter nome se chamará Zoe . Só no nível mais grave é que teriam nome. E, segundo disse ao jornal Viva (de Sevilha) u m porta-voz do ProMETEO, mesmo a onda de calor que agora passou , com temperaturas de 44 graus em alguns locais, «não foi suficientemente grave para ser classificada no nível 3, que implicaria accionar o protocolo para a difusão de medidas de autoprotecção da população».

Foto Passageiro refresca-se com uma ventoínha na estação de Liverpool, em Londres Tolga Akmen/EPA A proposta da Sociedade de Fisiologia é feita num relatório dirigido ao Governo britânico – o Reino Unido atravessou esta semana a maior onda de calor de que há registo, com temperaturas que ultrapassaram pela primeira vez os 40 graus – e faz algumas recomendações sobre políticas de resposta às alterações climáticas e o seu impacto na saúde humana, e identifica algumas áreas em que é necessário fazer-se mais investigação.

«Dado que é a ciência que procura explicar como funciona o corpo, a fisiologia tenta explicar também o impacto do calor na saúde. Podemos usar este conhecimento para recomendar formas de nos mantermos frescos e conceber sistemas de alerta precoce adequados à população mais vulnerável, ou às pessoas que têm de trabalhar sob os efeitos do calor «, justificou Mike Tipton. «Este conhecimento pode ajudar a conceber um planeamento urbano e uma arquitectura inteligentes, que serão necessários para enfrentar um futuro mais quente», disse o cientista.

As recomendações são variadas. Por exemplo, usar a ciência da fisiologia para criar regras de trabalho seguras em ambientes extremos, e para ajudar a desenvolver e avaliar dietas sustentáveis e «proteínas alternativas que satisfaçam as necessidades nutricionais, mas reduzam as emissões de metano da pecuária e a quantidade de terra destinada à agricultura».

