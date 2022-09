E L P O R F I A DO* El Vigía, 26 septiembre del 2.022

Entornointeligente.com /

CASI MEDIO SIGLO ARRIBÓ COLEGIO DE ABOGADOS DE EL VIGÍA* La delegación de abogados de El Vigía fue fundada oficialmente el 22 de Septiembre de 1.976, de eso hace ya 46 años, contar con su presidente fundador Euro Alberto Lobo Lobo, es un privilegio para el gremio. La junta directiva con un equipo de colegas cumplió el pasado jueves con los actos centrales, la lluvia y el corte de electricidad hizo que se retardara la eucaristía que celebró Monseñor Juan de Dios Peña. Fue un acto institucional donde invitaron a la primera autoridad civil Lisandro Segura, y a los representantes de todos los gremios profesionales, (el alcalde se excusó por estar cumpliendo con una reunión de trabajo del CLPPP y se hizo representar por su director general, él también abogado Alfredo Mendoza; la representación de la Damas Voluntarias, el presidente de la Cámara de Comercio y la representación de los gremios le dio prestancia a la celebración. Mi amigo Pluto me comentó que el abogado Euro Lobo, quien había sido designado como orador de orden, después de oír con mucha atención la homilía del obispo llamando a la unidad del gremio, le comentó al colega que estaba a su lado que lo dicho por el religioso era lo que él tenía escrito en su discurso, y le preguntó: «¿Qué hago?». El colega le despepitó: «Repita, repita y diga lo que tiene que decir». El veterano abogado subió al atril y se olvidó de los papeles que llevaba e improvisó una pieza oratoria donde recordó que en aquel año 1.976 conformaron la delegación para defender el ejercicio de la profesión, llamó a las autoridades locales y a su gremio a trabajar por el sueño de convertir a El Vigía en «la Capital del Distrito Metropolitano de la Panamericana y Sur del Lago», hizo una mención para la abogada Nilda Mora, quien junto a la directiva que la acompaña han dado lo mejor de ellos para mantener la unidad y eficiencia del gremio que los agrupa. En el acto recordaron a los ex presidentes de la delegación que ya no están en el mundo terrenal: Dr. Buanerges Uzcategui, Genaro Pereira, Homero Mora, Carmelo Rodríguez, además rindieron honores post morten a los abogados Julio César Newman, juez civil de Primera Instancia en nuestro municipio y al recordado penalista y ex juez Henry Corredor representado en el acto por su esposa doña Aurora e hijos, además, recibieron reconocimientos destacadas instituciones del municipio. *NILDA MORA, TAMBIEN OLVIDÓ EL DISCURSO QUE TENIA ESCRITO* Euro Alberto Lobo habló de la unidad y del deber de integrarse todos a la delegación, algo parecido a lo sucedido al orador, le pasó a la presidente del gremio, Nilda Mora quien omitió leer su discurso y prefirió dar unas emotivas palabras, excusó al alcalde (y como todos sabemos, entre ellos existen diferencias), las mismas no afloraron en este acto, por el contrario pidió un *aplauso institucional* para «el inquilino de la antigua sede del banco de Maracaibo». Allí la directiva regional del colegio de abogados entregó reconocimientos a algunos abogados por actuaciones destacadas, gremialista o por años de graduados y en el acto se juramentó a más de cien profesionales del derecho que se inscribieron en la delegación. Así mismo, entregaron reconocimientos a instituciones del municipio. Concluido el acto, los abogados salieron a disfrutar de un almuerzo en dos restaurantes de la ciudad. *CANDIDATA DE AD HIZO SONROJAR A CHUCHÚ* El pasado sábado 17 de septiembre Acción Democrática en resistencia, se reunió en su sede de la calle 10 para elegir la Novia del 81 Aniversario, a dicho evento asistieron los dirigentes de Copei ODCA, Marianita Morales y Yorney Márquez, por Voluntad Popular Yaneth Hernández, por Primero Justicia Carlos Durán y José Luis Molina, UNT estuvo representado por Luis Molina. Entre los anfitriones del evento estaban Jesús «Chuchú» López y su esposa Verónica Castro, Javier Nieto, Frank y los secretarios de organización de las siete parroquias. La dirigencia regional de ese partido se hizo presente con José María Ferrebus, arribando también al acto el dirigente nacional WDB quien dijo unas breves y efusivas palabras mientras el alcalde del municipio Obispo Ramos de Lora, Enrique Guillen se dirigió a sus compañeros de partido pidiéndoles que trabajen duro por la pre candidatura de Carlos Prosperi, así como por la reconciliación de Acción Democrática, todo dentro de la Plataforma Unitaria. Los dirigentes se despidieron luego de sus discursos porque proseguían su gira hacia Nueva Bolivia donde tenían una asamblea con la dirigencia y militancia de esa municipalidad. Seguidamente, se hizo el evento de belleza, el jurado le preguntó a la candidata por la parroquia presidente Páez, Dakari Ceballos: ¿Cuál es el personaje de su partido que la inspira en la lucha política?, respondiendo: El Dr. Chuchú López, lo que hizo que «el gordito» se sonrojara, pidió permiso a su esposa Verónica que la tenía a su lado y le respondió a la candidata enviándole desde lejos un beso. Mientras, la candidata de la parroquia Rómulo Gallegos, Yaimari Cardozo respondió que el líder que más admiraba era al joven Carlos Prósperi. Pero al final fue la candidata de la parroquia del «mutilado de Los Horcones» quien es nieta de Pánfilo Cárdenas. La elegida como Novia de AD Institucional 2022 fue la representante de la parroquia Romulo Gallegos, señorita de la Jaimar Cardozo representante de la parroquia Rómulo Gallegos quien Lucio un elegante vestido blanco la noche de la elección.~ *CONVERSANDO CON UN CONCEJAL SOCIALISTA* El pasado jueves, con ocasión de los actos centrales del 46 Aniversario de la Delegación de Abogados de El Vigía, coincidí en los escaños de la catedral con el concejal socialista y abogado Jhoe Mendoza, como ustedes podrán imaginar fue un momento importante que aprovechamos por la tardanza en el inicio de la homilía. El edil estaba eufórico por el anuncio del gobernador Jheyson Guzmán de poner en servicio el mes de diciembre, la vía alterna al puente Chama, como cosa rara y a propósito que el también periodista se congrega en una iglesia evangélica, le pregunté, si él había sido bautizado por la iglesia católica, respondiéndome en forma jocosa que no sólo bautizado, sino que se confesaba y comulgaba los primeros viernes de cada mes, y eso era una devoción que le inculcaba su madre, quien sigue siendo católica. Luego de la tertulia religiosa, expusimos nuestros puntos de vista sobre el proceso electoral que se avecina en el colegio de abogados, de igual manera recordamos al común amigo y colega Arrieta Trucco y concluimos que el entonces «guerrillo comunicacional», prácticamente claudicó al «trajín político» y ahora despacha y coloca toda su atención en la jefatura de un registro mercantil. Mientras saludábamos a colegas y amigos, observé a mi pano Enrique Rivera desde una columna, tomándonos algunas gráficas «al estilo paparazzi», por lo que lo interpelé y el muy cretino, sólo me dijo: «Me voy a cobrar la que tú me hiciste la pasada semana en El Porfiado». Jajajaajajaja *UN PORFIADO DEL RECUERDO: AÑO 2012* Tal vez por falta de material, en esta oportunidad les obsequio parte de El Porfiado que publiqué en el desaparecido Diario Los Andes de Mérida, el 12 de enero del 2.012, para ese momento era alcalde Robert Ramos, quien a mi entender, en el 2.022 sigue siendo el líder más destacado del socialismo en la tierrita que adoptó como suya el poeta zedeño Tito Lino Molina. Aquí les dejo el material, «añejado pero de interés para la memoria de los políticos vigienses», en ese entonces escribí: *»EL ALCALDE DEL MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI* El pasado 6 de enero de 2012, se cumplieron 6 años de haber publicado en el desaparecido diario El Vigía, la primera página de El Porfiado, ahora continuamos esta labor, gracias al diario Los Andes. Luego de las celebraciones navideñas, sentí la necesidad de releer el programa de gobierno del entonces candidato a la alcaldía Robert Ramos, quería percatarme lo cumplido hasta ahora, convencido que con sus ofertas electorales embulló a «Tirios y Troyanos», en esa campaña electoral lució polifacético, sabelotodo. Desde su elección han transcurrido tres años de su gobierno, momento ideal para observar lo ofrecido. *ROBERT Y LA CULTURA MUNICIPAL* El entonces candidato socialista endulzó los oídos del Grupo Cultural El Carmen, cuando ofreció que crearía la escuela de Educación Popular «Asdrúbal Contreras» en honor al desaparecido y co fundador del Grupo Socio Cultural de la calle 1, de esa escuela sólo queda el rumor que se construiría en la Av. Bolívar, en un terreno al lado del banco Fondo Común, estoy convencido que nuestro alcalde no se acuerda de Asdrúbal Contreras. Cuando Robert Ramos enfrentó en el 2.008 a Juan Peña (candidato opositor) ofreció propiciar la investigación sobre la historia de El Vigía, ahora, todos sabemos que el hoy alcalde no ha leído, ni siquiera adquirió un ejemplar de *la novela de José Gerardo Guerrero Lobo* sobre el poeta Tito Lino Molina, personaje que forma parte de la historia de este pueblo; transcurrido bastante tiempo como burgomaestre no ha conversado con el historiador vigíense Eudes Blanco para llevar a la imprenta la recopilación histórica que el oriundo de la parroquia del «Mutilado de Los Horcones» ha publicado sobre nuestro municipio en la prensa regional. El hoy alcalde no ha procurado para el Centro Cultural Mariano Picón Salas el mantenimiento que requiere y como me comentó un datero, todo aquel que le habla de cultura lo esquiva, no se reúne con el cronista de la ciudad». *De esta forma hemos llegado al final de El Porfiado, nos vemos en Octubre del 2.022.*

