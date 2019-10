E as famílias, pá?

Entornointeligente.com /

Tomou posse, no final da semana passada, a nova Assembleia da República. São 230 Deputados que representam a nossa nação. Dá gosto ver a entrada de novos Partidos. É naquele local que devem estar representadas as diferentes sensibilidades do país. É ali que cresceu o pluralismo democrático à esquerda e à direita.

Ora, se é no Parlamento que se irá debater e decidir grande parte do nosso futuro, importa, por isso mesmo, encontrar pontos em comum entre os diferentes programas eleitorais. Falo do tema que fica bem (e se ficou), nos diferentes programas, em plena campanha. O apoio às famílias. As políticas de apoio à natalidade, que tão reduzida está no nosso país. Urge pensar o papel da parentalidade e da conjugação do mundo laboral com o mundo familiar. Eu sei. Conversa gasta de novo. Bem sei que já procurei sensibilizar para este tema nesta coluna. E várias vezes. Até já cansa. Mas como este é, para mim, um tema central para a nossa economia e para a sobrevivência de Portugal enquanto comunidade nacional e país, volto, de novo, à carga ou não estivéssemos no início de uma nova legislatura. Não se enganou quando leu que este é um tema central para a nossa economia. É que é mesmo. Não há economia sem pessoas. Não há. E este país, pequeno em dimensão humana, tem de perceber que a sua dimensão é, de facto, um problema. Um problema de escala, para o nosso mercado interno, mas sobretudo, um problema também de quem irá pagar a conta das futuras reformas. Também sei que cresci a ouvir a condenação de uma geração: não vamos ter reformas, quando chegarmos à idade em que presentemente ocorre a aposentação. Pois. É um sentimento que se entranhou nas novas gerações. Podem falar com qualquer jovem que a conversa é sempre a mesma: no meu tempo já não haverá reforma para receber.

A partir da leitura dos programas dos Partidos políticos que foram eleitos, mais à esquerda ou mais à direita, no que concerne aos apoios às famílias, o alargamento do prazo da licença de parentalidade, a ideia de teletrabalho, uma reforma nas creches e o incentivo à natalidade “parece” praticamente unânime, entre as várias forças políticas representadas no Parlamento. Coloco as aspas no parece, por há muito não ser ingénuo sobre a relação dos Partidos com o cumprimento das boas intenções anunciadas em plena campanha de sedução eleitoral. É o que é.

Todavia, se vamos começar um novo ciclo político, com novas sensibilidades, com novos interpretes no debate parlamentar, faz sentido começar por onde existe um maior consenso. As famílias.

Aconselho vivamente que se leiam os programas apresentados e sufragados pelos votos nas urnas. Estão lá, de forma clara, o alargamento da licença de parentalidade. Literalmente. Estão lá, referências à inclusão das creches no sistema educativo de forma gratuita. Com todas as letras. Estão lá, o aumento de deduções fiscais, em sede de IRS, em função do número de filhos. Sem lugar para as dúvidas. Propostas feitas pelos Partidos. Votadas. Propostas que devem conhecer a forma de lei e ser postas em prática, sem ser em passo de caracol. Devem sair do papel e do formato promessa para encontrar resposta concreta, para as necessidades das famílias portuguesas. Querem voltar a cativar as pessoas para a política? Demonstrem que são capazes de juntar várias propostas, que têm o mesmo objectivo, e aprovar medidas para melhorar a vidas das famílias portuguesas. Demonstrem que são capazes de perceber o país de hoje e de pensar o país daqui a dez anos. Percebo que seja difícil fazer este pedido a um político. Porque um espaço temporal de uma década obriga a olhar para, pelo menos, duas eleições e só esse dado temporal no percurso altera (e muito) as decisões a tomar. Mas que raio, podemos começar a honrar a palavra dada ou não? Fica o desafio. A todos. É o nosso futuro comum que está em causa.

LINK ORIGINAL: expresso

Entornointeligente.com