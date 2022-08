Dyson Purifier Formaldehyde, gran diseño para respirar el mejor aire

Entornointeligente.com /

Es una realidad que desde que la firma empezó su andadura en 1993 se ha convertido en una referencia en cuanto a aparatos de limpieza, podemos decir de alto nivel. Nacida al calor del diseño, Dyson revolucionó la manera estética de entender lo que cualquier humano consideraba un aspirador, sin duda su modelo estrella.

Después de bastantes versiones y de desdoblar su gama de productos, Dyson empezó con sus purificadores, mal llamados ventiladores por la mayoría de los consumidores, más aún cuando al analizar sus especificaciones, te das cuenta de lo que está haciendo más que por tu temperatura ambiente, que también, por la calidad del aire.

Calidad del aire bestial Una calidad del aire que parece solo importante cuándo entramos en entornos hospitalarios o relacionados con el mundo de la salud, pero no en nuestra casa que es precisamente donde más tiempo pasamos. Pues ahí, como veremos, el Dyson Purifier Formaldehyde tiene una lista de prestaciones relacionadas con la mejora del aire y su regeneración sencillamente espectacular. Para ese entorno es donde Dyson ha diseñado este aparato de diseño diabólico, rompedor y poco convencional, el Dyson Purifier Formaldehyde . Dicho esto, y después de probarlo durante unas semanas conviene dejar claro que también es un magnífico ventilador de alta potencia y que con estos tiempos que corren viene de maravilla, si no tienes aire acondicionado o para esos lugares de la casa donde el aire acondicionado no llega a ser tan efectivo cómo esperas.

Diseño rompedor Como decimos, lo primero que llama la atención es el diseño. Sin duda no ha aparecido algo que hay en el mercado una base giratoria de 220 mm de exquisita terminación, sobre la que reposa una especie de forma hueca que en realidad es por donde se emite el aire. Todo se maneja con un pequeño mando a distancia que tiene la particularidad de poderse quedar imantado en la parte superior del Dyson Purifier Formaldehyde, lo cual es bastante cómodo para el uso diario. Sin embargo, lo del mando es solo un aperitivo de lo que puedes hacer con este equipo si te instalas la aplicación para Android o para iOS cómo te explicamos más adelante.

Formaldehído Fuera de las prestaciones como ventilador, que quizá no sea la que más le guste la marca, pero es la primera que ve el usuario, tenemos toda una retahíla de datos y de acciones que el equipo hace por nuestra salud. Para nosotros lo más importante es reducir ese tipo de aire, podemos decir maligno, que generan los muebles que hay en cualquier casa. Se trata del formaldehído, un gas contaminante que desprenden los muebles o mejor los productos de madera que tengan resina a base de formaldehído. También está presente en productos de bricolaje (pintura, papel pintado, barnices o productos de limpieza). Lo más complejo del asunto es que es 500 veces más pequeño que una partícula de 0,1 micras por lo que ahí es donde Dyson marca la diferencia cogiendo estas partículas nocivas eliminándolas para siempre. Para ello según la firma el hardware y el software de la compañía trabajan de manera conjunta dentro del purificador. De hecho dan saca pecho y dice tener un algoritmo exclusivo con el que aniquila este tipo de partículas.

Dyson Link Disponible para iOS y Android , Dyson Link es lo que realmente necesitas si quieres aprovechar al máximo este equipo. El nivel de información que ofrece y de manejo es sencillamente estratosférico comparado con el mando analógico. Contaminación interior, humedad, temperatura… y miles de parámetros más, además del nivel de formaldehído . También podemos programar las horas de funcionamiento del equipo desde la pantalla del móvil. Después de usar la aplicación de manera intensiva conviene decir que es una de las mejores que hemos probado en este tipo de aparatos. Es útil para el usuario a la hora de aprovechar y sacar el máximo rendimiento y va mucho más allá de lo que es un mando a distancia en el móvil, aportando un valor añadido tremendo para cualquier cliente que decida comprar un aparato de este tipo por la mejora y análisis del aire que hace en tiempo real. La guinda del pastel es que como buena aplicación compatible con los productos de Apple o con Android, es compatible tanto con Siri como con Google Home, por lo que los usuarios más avanzados podrán hacer absolutas diabluras desde la aplicación.

Para terminar es necesario hablar del ruido algo siempre clave en este tipo de productos. La información oficial asegura que es un 20% más silencioso que la versión anterior. Nuestra humilde experiencia es que es prácticamente imperceptible hasta el nivel cuatro, totalmente utilizable entre el nivel 5 y el 7 y obviamente los niveles del 8 al 10 (61 decibelios), los más fuertes aportan una ventilación elevada a cambio de un sonido mayor. La culpa de tanta insonorización quizá la tenga que hablemos de un equipo con certificación HEPA H13 Y que tiene sellado de alta presión en cada uno de sus 24 puntos críticos. Y, todo esto, con un precio que se sitúa en 699€. Nada mal.

