Dylan Flores ya anotó en un clásico pero cataloga como un sueño y un anhelo hacerlo con Alajuelense

Dylan Flores está deseoso de que llegue el clásico del domingo. No será su primera vez en un pulso entre morados y rojinegros, pero esta vez será muy diferente a las dos ocasiones anteriores en las que vio acción en el duelo más esperado del fútbol nacional.

¿Le gustaría hacer un gol? “Yo creo que si le pregunta eso a cualquiera le respondería igual, creo que es un sueño, es un anhelo que tengo, anotar en un clásico con esta camiseta y esperemos en Dios que se me la oportunidad”, apuntó el volante que ha mostrado cosas buenas en los minutos que ha jugado con la Liga.

Su historia en clásicos comenzó a escribirse el 21 de febrero de 2016. En esa época jugaba con Saprissa e ingresó de cambio en el minuto 61 como relevo de Hansell Arauz. Cinco minutos después, Flores recibió la cartulina roja directa y ese pulso lo ganó Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, con un gol de Pablo Gabas.

La segunda presencia de Dylan en un clásico data del 4 de mayo de 2016, en Tibás. De nuevo, sustituyó a Arauz, al 79′ y le anotó a la Liga en el 83′, cuando los rojinegros iban arriba en el marcador con un doblete de José Guillermo Ortiz. Ese clásico en la Cueva lo ganó Alajuelense por 1-3, ya que en el 90′+7, Diego Madrigal cobró con acierto un lanzamiento desde el punto de penal.

“Quiero anotar en un clásico con esta camisa y en el Saprissa sería un bonito ambiente para hacerlo”, Dylan Flores. Por lo mostrado con la Liga en su debut contra San Carlos, cuando apenas se estaba integrando al equipo de Andrés Carevic y por lo que hizo el martes pasado, en su primera aparición como titular, pareciera que Flores será uno de los hombres con los que Liga Deportiva Alajuelense visitará a Saprissa, el domingo, a partir de las 4:30 p. m.

“Un clásico siempre es atractivo, ganando creo que pudimos subir bastante en la tabla, es un partido importantísimo y Dios primero lo podamos ganar. Yo tenía un mes de no estar jugando y voy agarrando ritmo de a poco. Contra Grecia hice lo que pude, me sirvió para agarrar ritmo y espero en esta semana ya estar bien”, comentó Flores.

Y añadió: “No me siento tan mal con bola, es más que todo el aire, porque obviamente al estar un mes con solo trabajos de gimnasio, cuando uno entra, por el aire es un poco más complicado, pero estoy tratando de hacer trabajos extras para estar a punto lo más antes posible”.

El futbolista explica por qué considera que este clásico del domingo será totalmente distinto para él.

“Llego en otra etapa de mi carrera, antes era muy joven, no sabía manejar las ansias, ahora llego más sereno, más tranquilo y ahora me lo tomo con calma, esperando a que llegue el partido. Estoy agradecido con la afición de la Liga, por el impulso que le dan a uno dentro de la cancha, es buenísimo, la verdad que no tengo palabras para agradecerles a ellos y ahí voy luchando día a día para agradarles más y hacer bien las cosas en la cancha”.

Flores también destaca el hecho de que todo el ataque rojinegro despertó.

“Eso es fundamental, necesitamos de todos en el equipo y es demasiado bueno saber que todos los que juegan por el frente ya están anotando. De delanteros el martes les tocó a Jonathan Moya y a Jonathan McDonald y anotaron, necesitamos que estén con la puntería fina. Hasta yo tuve un par de ocasiones. Lastimosamente no las pude concretar, pero esperemos que el domingo ya me entre una”, finalizó.

