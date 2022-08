Dybala da una asistencia en el empate de Roma frente a Juventus

Entornointeligente.com /

El delantero argentino de la Roma, Paulo Dybala, regresó el sábado a su antiguo estadio de la Juventus para asistir en el gol del empate del equipo de Jose Mourinho, que no pudo prolongar su marcha perfecta en la Serie A.

Dušan Vlahović anotó a los 76 segundos y Juventus parecía tener el control total del partido hasta el empate anotado por Tammy Abraham a los 69′.

«Tras la primera mitad, me sentí avergonzado de mis hombres, les dije en el vestuario que me sentía avergonzado de ser su técnico. Recé tras los primeros 30 minutos que la primera mitad terminara con nosotros abajo por un solo gol», indicó Mourinho.

El empate 1-1 significa que Roma cedió sus primeros puntos después de iniciar la temporada con dos triunfos. Napoli, que enfrenta a Fiorentina el domingo, es el único en la Serie A con marcha perfecta.

Fue un regreso emotivo para Dybala, que lloró en su último partido con Juventus en mayo.

«Voy a darle un abrazo ahora que vaya al vestuario», afirmó Abraham.

«Es difícil para él venir acá con su viejo equipo y a su viejo estadio. Estoy seguro de que es algo emotivo para él, especialmente luego de conseguir una asistencia. Pero afortunadamente la asistencia fue para mí», añadió.

En siete años con Juventus, Dybala anotó 115 goles, y los Bianconeri ganaron 12 títulos, entre ellos cinco de la Serie A.

Pero el delantero argentino, frecuentemente lesionado, no entró en los planes del técnico Massimiliano Allegri después de que la Juventus firmó a Vlahović. Dybala dejó al club de Turín cuando expiró su contrato y firmó en julio con la Roma.

Los aficionados de la Juventus lo aplaudieron cuando se escuchó su nombre en el altavoz durante el calentamiento. También le brindaron muestras de cariño a los 77 minutos, cuando salió. Aún busca su primer gol con su nuevo equipo.

En el partido, Roma empezó a atacar en la segunda mitad e igualó cuando Dybala, con una acrobática tijera, envió un centro preciso para el cabezazo de Abraham.

🤗 #ASRoma #JuveRoma pic.twitter.com/CZRWRpoJgA

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 27, 2022

Volvió Giroud

Olivier Giroud anotó por primera vez en la campaña en su duelo inicial como titular para ayudar a que el campeón Milan superara 2-0 al Bologna.

Giroud solo se había encontrado en condición física para iniciar como suplente en los dos duelos anteriores del Milan mientras se recuperaba de un problema muscular.

El delantero jugó de inicio el sábado y anotó un fantástico gol a los 68 minutos con una acrobática volea tras un pase bombeado de Rafael Leão.

Leão abrió el marcador a los 21 minutos tras una gran asistencia del recién llegado Charles De Ketelaere.

El doblete en el último encuentro de la campaña anterior de Giroud ayudó a que el Milan ganara su primer título de la Serie A en 11 años.

El recién ascendido Cremonese perdió en casa 2-1 ante Torino y no ha ganado puntos en lo que va del torneo.

Sassuolo empató 2-2 con el Spezia.

Our rock at the back 🛡️

Il nostro baluardo in difesa 🛡️ @BitMEX #MilanBologna #SempreMilan pic.twitter.com/qrKCj5dj00

— AC Milan (@acmilan) August 27, 2022

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/FnhxoGOAl3C88t3sruI2g6

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Liverpool no tuvo piedad de Bournemouth y lo goleó 9-0 Gigantes de Guayana derrotó en Maturín 96-91 a Cangrejeros

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com