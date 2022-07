Dwayne Johnson promete «una nueva era en el universo DC» con «Black Adam»

Entornointeligente.com /

Collet-Serra reconoció «la presión» al dirigir el proyecto

Dwayne Johnson, también conocido como «The Rock», robó este sábado todo el protagonismo de la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento, para presentar «Black Adam», su debut en el cine de superhéroes y la gran apuesta de la factoría DC Comics en la gran pantalla. «Es una nueva era en el universo DC, hemos escuchado a los fans, que son lo más importante», prometió el actor ante miles de aficionados congregados en el Centro de Convenciones de San Diego. Muchos de los presentes en el Hall H de esta conocida feria de la cultura pop hicieron cola desde la madrugada para ser los primeros en conocer las primeras imágenes de la película dirigida por el español Jaume Collet-Serra («Jungle Cruise»), que se estrenará el próximo 21 de octubre. Tal es la apuesta por este filme que el propio Johnson apareció en la convención suspendido en el aire y disfrazado del personaje «Black Adam» mientras el resto del público gritó su nombre. «No sé qué pasó, pero me han dicho que Black Adam estuvo aquí, qué pena habérmelo perdido», bromeó después en la rueda de prensa. Johnson, conocido mundialmente por la saga «Fast & Furious», dio paso al estreno de un nuevo tráiler que confirma que esta superproducción tendrá un tono más intenso, oscuro y violento que otras películas de la factoría DC. Con un presupuesto que ronda los 200 millones de dólares, «Black Adam» tratará de recuperar al público de la popular franquicia de superhéroes después de los resultados irregulares de «Justice League» (2017), «Birds of Prey» (2020) y las entregas de «Suicide Squad» (2016 y 2021). Collet-Serra reconoció «la presión» al dirigir el proyecto. «Ha estado mucho tiempo en preparación (…). Y el personaje era un reto, me gustan los personajes que actúan en una zona gris, con su propio sentido de la justicia», adelantó sobre el anti-héroe al que Johnson da vida. Antes, Warner Bros. presentó el nuevo tráiler de «Shazam! Fury of the Gods», que volverá a contar con Zachary Levi en el papel de este inexperto superhéroe que pisará los cines el 21 de diciembre.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com