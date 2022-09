Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Orçamento de 2023 Mega-Sena Álbum da Copa Dívidas com o Fies podem ser renegociadas a partir desta quinta-feira com descontos de até 99% Renegociação pode ser feita por alunos adimplentes e inadimplentes para pagamentos à vista. Desconto varia de acordo com o perfil do candidato. Caixa e Banco do Brasil oferecem plataformas para fazer simulação. Por g1 — São Paulo

01/09/2022 05h03 Atualizado 01/09/2022

1 de 1 Página da Caixa sobre renegociação do Fies. — Foto: Emily Santos/g1 Página da Caixa sobre renegociação do Fies. — Foto: Emily Santos/g1

Começa nesta quinta-feira (1º) o novo prazo para universitários que contrataram empréstimos pelo Fundo de Financiamento da Educação ( Fies ) solicitarem a renegociação de suas dívidas.

Os estudantes que renegociarem as dívidas precisam fazer o pagamento à vista para que o desconto seja aplicado.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

A contratação da renegociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2022, de forma remota, diretamente com os agentes financeiros (Caixa e Banco do Brasil).

Os alunos que estão com o pagamento das parcelas em dia têm direito a um desconto de 12% da dívida.

Já os alunos que estavam em fase de quitação em 30 de dezembro de 2021, mas que atrasaram o pagamento das parcelas em mais de 90 dias podem conseguir um desconto de até 99% do valor total . O desconto obtido vai variar de acordo com o perfil do candidato ( entenda mais abaixo ).

Também podem solicitar o desconto estudantes com atrasos de mais de um ano que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico .

Para saber se tem direto ao benefício, o estudante pode fazer simulações da renegociação na plataforma oferecida com o banco com o qual possui o contrato do Fies.

Confira detalhes para cada categoria beneficiada pela renegociação:

Estudantes sem atraso

Desconto de 12% no valor que ainda precisa ser pago, apenas à vista.

Estudantes com atraso de 90 dias

Desconto de totalidade dos encargos (como juros e taxas) e de 12% do valor principal, para pagamento à vista; Abatimento de todas os encargos, sem desconto no valor principal, com a possibilidade de dividir em 150 vezes (cada parcela precisa ser de no mínimo R$ 200).

Estudantes com atrasos de mais de 365 dias, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico

Desconto de 92% no valor total da dívida, para pagamento à vista.

Estudantes com atrasos de mais de 5 anos, que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 ou que estejam inscritos no CadÚnico

Desconto de 99% no valor total da dívida, para pagamento à vista.

Aplicativo Fies Caixa

A Caixa lançou na terça-feira (30), em evento em Campinas (SP), o aplicativo Fies Caixa , que além de consultas aos dados do contrato e geração de boletos, permitirá aos usuários a renegociação de parcelas em atraso, com desconto de até 99% (veja abaixo os critérios). O download do app estará disponível a partir desta quinta-feira (1º).

De acordo com o banco, 1,85 milhão de clientes devem ser beneficiados com o novo canal de atendimento, sendo que 1,2 milhão deles poderão renegociar seus contratos com a Caixa pelo app – os acordos também poderão ser firmados pela internet, no site do Fies .

«Pelo aplicativo será possível verificar se seu contrato está apto para renegociação, simular as opções de renegociação disponíveis para o contrato e aderir às condições mais adequadas ao seu perfil», explicou a vice-presidente de Governo da Caixa, Tatiana Thomé.

Como solicitar a renegociação

Renegociação na Caixa

O estudante que tem contrato com a Caixa pode consultar se tem direito à renegociação e até fazer uma simulação no site sifesweb.caixa.gov.br ou no app Fies Caixa. De 1º de setembro a 31 de dezembro, ele pode gerar o boleto de forma digital. Caso seja necessária a atualização cadastral, os documentos também deverão ser enviados pela plataforma. O pagamento do boleto gerado efetiva a adesão à renegociação. Para mais informações, os estudantes podem acessar o site www.caixa.gov.br/fies ou ligar no 0800 726 0101.

Renegociação no Banco do Brasil

A renegociação pelo Banco do Brasil poderá será feita digitalmente, pelo aplicativo da instituição financeira, mas há a opção de ser realizada também em qualquer agência do BB. Para aderir à renegociação, o estudante deve acessar a opção «Soluções de Dívidas, Renegociação Fies». Por meio disso, poderá verificar as opções disponíveis para liquidação ou parcelamento da dívida e os descontos concedidos. Na plataforma, ele pode contratar a renegociação e gerar o boleto, seja da parcela de entrada ou do pagamento integral da dívida. Para mais informações, os estudantes podem acessar o App BB ou o portal www.bb.com.br , além do WhatsApp (61) 4004-0001 e a Central de Atendimento BB (0800-729-0001).

Caixa lança aplicativo para facilitar renegociação de dívidas do Fies

50 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com