Duro de cuidar 2 encabeza taquilla en Estados Unidos

Entornointeligente.com / A pesar de las duras críticas que recibió, la comedia de acción Duro de cuidar 2 (Hitman’s Wife Bodyguard 2), se colocó al frente de la taquilla norteamericana este fin de semana, desplazando a Un lugar en silencio 2, que prosigue sin embargo su exitoso camino.

Secuela de Duro de cuidar, el filme vuelve a reunir a Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma Hayek.

La comedia recaudó 11,6 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, un total de 17 millones desde su estreno, el jueves, incluyendo los preestrenos.

Un lugar en silencio 2 logró a su vez 9,4 millones de dólares, un total de 125 millones en cuatro semanas de exhibición.

El fin de semana careció de estrenos significativos, a la espera de la llegada, el viernes, de la primera superproducción del verano boreal, Rápido y furioso 9, que ya recaudó 292 millones de dólares en todo el mundo.

Antes del desembarco de los grandes carteles (F9, Black Widow o Suicide Squad), el último fin de semana de la primavera boreal estuvo dedicado a las secuelas.

Peter Rabbit: Conejo en Fuga se ubicó en tercer lugar del podio, con 6,1 millones de dólares y 20,3 millones en dos semanas.

La tercera entrega de la franquicia El Conjuro, El Conjuro: El diablo me obligó a hacerlo, alcanzó el cuarto lugar, con 5,1 millones de dólares y 53,5 millones en tres semanas en salas.

El último largometraje de Disney Cruella le sigue de cerca, también con 5,1 millones (50.000 dólares de diferencia entre las dos películas), alcanzando 64,7 millones desde su estreno a fines de mayo.

En las otras cinco plazas de las 10 más taquilleras se ubican:

6 – In the Heights: 4,2 millones de dólares y 19,6 millones en dos semanas de exhibición

7 – Spirit: El indomable: 1,6 millones de dólares y 13,8 millones en tres semanas

8 – 12 Mighty Orphans: 870.000 dólares y 1,2 millones en dos semana

9 – The House Next Door: Meet the Blacks 2: 604.000 dólares y dos millones en dos semanas

10 – Justicia implacable: 350.000 dólares y 28 millones en siete semanas

