Durante 365 dias, Cristiana fotografou-se na pele de Lucie (e libertou-se)

A 21 de Fevereiro de 2021, e nos 365 dias que se seguiram, Cristiana permitiu-se ser livre. Livre o suficiente para deixar Lucie emergir . «É uma persona que sabia que tinha em mim, faz algum tempo, de todas as vezes que me deixava ficar sozinha e criava imagens», escreve, num texto enviado ao P3.

Habitualmente, é mais introvertida, mas através da personagem que encarna consegue expressar todos os estímulos que inundam o seu campo visual e criativo. «A Lucie acabou por ser uma personificação dos temas e das pessoas que estão à minha volta», descreve Cristiana Lu, em conversa com o P3. Ao longo de vários anos foram-se acumulando cadernos de desenho pejados de ideias — «presas em lugares secretos para outros», mas não para Lucie que, em frente a uma lente, as projecta.

Licenciada em Fotografia, desempregada e a viver uma pandemia , a artista sentia-se «em baixo», sem segurança e «completamente largada para o mundo». «Tinha acabado um curso onde explorei 31 mil percursos e não sabia realmente o que eram os meus interesses definitivos. Queria tentar perceber o que é que eu tinha estado a fazer que realmente me interessava e porque é que havia tanta referência a esta personagem», explica.

O projecto 365 Days Lucie , feito exclusivamente de auto-retratos , transformou-se num «escape», onde, através da persona , a fotógrafa conta pequenas histórias daquilo que foi sentindo, mesmo nos dias em que se sentia » vazia «, sem conseguir » pensar em nada». Agora, até os colegas e amigos a tratam por Lucie. Mesmo para a própria, os limites que definem onde a personagem acaba e Cristiana começa tornaram-se praticamente indistinguíveis. «Às vezes, já nem sei como é que me hei-de fotografar sem ser assim-«

O fim dos registos , a 21 de Fevereiro de 2022, não insinua a morte de Lucie. Futuramente, Cristiana, que agora trabalha como freelancer , quer materializar os retratos , reunindo-os num livro.

Texto editado por Amanda Ribeiro

365 Days Lucie – Not curious just watching, 168/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Not all Flowers, 280/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Breaking space, 190/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Old tea, 359/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Poor connection, 265/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Internal chaos, 256/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Feeling, 129/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Time to grow, 278/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Misplaced, 028/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Somedays Lucie, 252/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Falling like water, 259/ 365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Last day of freedom, 347/ 365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Inner self, 018/ 365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – Camouflage, 126/365 Cristiana Lu 365 Days Lucie – It’s easy to get lost in images, 179/365 Cristiana Lu

