Durant y Nets aseguran un lugar en los playoffs

Entornointeligente.com / Kevin Durant anotó siete de sus 17 puntos en el último cuarto, Jeff Green tuvo 22 puntos y los Brooklyn Nets aseguraron un lugar en los playoffs el martes por la noche al remontarse tarde para vencer a los Toronto Raptors 116-103.

Con una desventaja de 90-84 al comienzo del cuarto período, Brooklyn usó una carrera de 16-2 para tomar el control. Más tarde, Durant conectó un triple con 1:47 por jugar y miró al banco de Toronto después de poner a su equipo arriba 111-101. Durant, quien jugaba su segundo partido luego de regresar de una lesión en el muslo, agregó 10 rebotes en 33 minutos para su octavo doble-doble. “Solo toda la adversidad que hemos enfrentado este año con lesiones, protocolos, situaciones de intercambio y muchachos entrando y saliendo de la alineación, estoy muy orgulloso de todos en la organización de arriba a abajo”, dijo Durant. Kyrie Irving terminó con nueve puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Otros siete Nets anotaron en cifras dobles la noche en que Brooklyn se convirtió en el primer equipo de la Conferencia Este en asegurarse un lugar en los playoffs. “Esta noche fue una noche en la que nuestra conectividad realmente se mostró porque Toronto nos puso bajo presión. Cuando las cosas no iban como nosotros podríamos haber comenzado a astillar, pero nuestros muchachos se mantuvieron firmes “, dijo el entrenador de Brooklyn, Steve Nash, cuyos Nets acertaron 13 de 19 tiros en el último cuarto. Los Nets ganaron por tercera vez consecutiva y la cuarta vez en cinco juegos para evitar que Toronto lograra la barrida de la temporada. Los Raptors, que fueron liderados por los 24 puntos de Kyle Lowry, terminaron su racha de cinco victorias en casa. Una de esas victorias fue la derrota 114-103 de Brooklyn la semana pasada. El martes, Toronto fue superado por 31-24 en el último cuarto después de hacer solo 7 de 21 tiros. “No creo que el 116 sea un número extravagante para ese equipo (de Brooklyn), pero tenemos que anotar un poco más”, dijo el entrenador de Toronto, Nick Nurse. “Las oportunidades estaban ahí”. El escolta recién contratado Mike James anotó todos sus 11 puntos en el último cuarto mientras los Nets se recuperaron de un déficit de 83-80 para comenzar el período final. Blake Griffin disparó 6 de 11 y anotó 17 puntos desde el banco. “Parecía que hubo muchos idas y venidas durante la mayor parte del juego, pero pudimos desgastarlos al final del juego”, dijo Joe Harris, quien anotó 16 puntos. Fue apenas la 19a vez en toda la temporada que Durant ha estado en la cancha con Irving debido a lesiones. Los Nets tienen marca de 12-7 en esos juegos. Toronto estuvo en acción menos de 24 horas después de vencer a Cleveland 112-96 en Tampa el lunes. Los juegos consecutivos de juegos han sido un problema durante toda la temporada para los Raptors, quienes tienen marca de 2-12 en la segunda noche de juegos consecutivos.

NO HAY TIEMPO JUNTOS Nash dijo que se ha enfrentado a los Nets al no tener a James Harden, Durant e Irving juntos en la cancha antes de los playoffs, si es que incluso entonces. Sorprendentemente, el trío de superestrellas de Brooklyn ha jugado solo siete juegos juntos durante toda la temporada debido a lesiones y protocolos COVID. “Reconocemos ahora que no vamos a tener el lujo de una serie de juegos con todos disponibles, y es posible que no tengamos eso para comenzar los playoffs”, dijo Nash. “Ha sido como una avalancha de lesiones, juegos y viajes implacables y es solo parte del desafío para este equipo”. Harden, quien estuvo fuera el 5 de abril, está de regreso con el equipo y Nash dijo que el escolta realizó ejercicios ligeros el martes. “No está haciendo nada de alta intensidad, pero está disparando y haciendo todo el trabajo de fuerza y ??rehabilitación. Signos positivos, pero aún queda mucho camino por recorrer “.

TIP INS Nets: Brooklyn comenzó una racha jugando siete de los siguientes ocho en la carretera. Raptors: Toronto estuvo una vez más sin Chris Boucher, Gary Trent, Paul Watson y Jalen Harris. … Lowry hizo sus primeros tres triples y 5 de sus primeros 7 después de fallar 13 de 14 intentos en sus dos juegos anteriores. HASTA LA PRÓXIMA Nets: Juega en Indiana el jueves por la noche. Raptors: Juega en Denver el jueves por la noche.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com