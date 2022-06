Durango, con la mayor presión por la Ley de Disciplina Financiera: HR Ratings

Entornointeligente.com /

Derivado de que se reconfiguró el mapa estatal por las elecciones del pasado 6 de junio y de los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera que obliga a finiquitar los créditos de corto plazo, Durango va a estar enfrentando las mayores presiones, informó HR Ratings.

En entrevista con El Economista , Ricardo Gallegos Miranda, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings, explicó que como agencia analizaron a las entidades que recién enfrentaron elecciones estatales, así como la situación financiera que dejan y las presiones a las que se enfrentan.

Específicamente, se evaluaron a cinco entidades que cuentan calificaciones crediticias con HR Ratings. Se trata de Hidalgo , con HR AA, Durango con HR DS (que es la calificación más baja que se puede obtener), Oaxaca y Tamaulipas con HR A, así como Quintana Roo con HR BBB-.

A partir del análisis, la agencia encontró que es Durango quien se encuentra en el escenario más complicado para pagar los créditos de corto plazo, ya que la administración de José Rosas Aispuro se encuentra en situaciones de impago, ya sea por una presión financiera.

«Durango, probablemente, a pesar de que el tema de deuda no es necesariamente la más elevada a nivel nacional, pues, al tener una situación de impago seguramente tiene un tema de liquidez importante», manifestó.

Precisó que esta situación de impago de financiamientos es que se le ha dado la calificación a la entidad duranguense la calificación más baja.

Sobre cómo se encuentran los demás estados con sus obligaciones financieras, Ricardo Gallegos informó que Hidalgo y Oaxaca ya pagaron sus créditos de corto plazo, mientras que Quintana Roo y Tamaulipas ya están en proceso final de finiquito.

«Por lo tanto, a nivel de ley, a nivel de obligatoriedad, el que vemos con mayores riesgos sería el estado de Durango», acentuó.

Recalcó que esta situación complicaría más la situación, ya que la nueva administración local tendrá más presiones financieras en vísperas de la elaboración de leyes de ingresos y presupuestos del 2023.

En tanto, Ricardo Gallegos expuso que la nueva administración de Quintana Roo también tendrá que analizar su situación financiera, derivado de su vocación turística y la vulnerabilidad de este sector.

«Las nuevas autoridades tendrán que enfrentar de manera muy rápida, en el caso de Quintana Roo, sería uno de los estados que también creemos que tendrá que tomar rápidamente una evaluación de hacia dónde quiere llevar», añadió.

El director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana resaltó que de los estados que tuvieron elecciones, Hidalgo es la entidad con las finanzas locales más fortalecidas, por lo mismo, el gobierno entrante deberá aprovechar esta oportunidad para implementar políticas públicas que garanticen un desarrollo.

«Encontrarán ventanas de oportunidad para seguir consolidando este comportamiento, algo que a lo mejor habría que aprovechar es la ubicación geográfica del estado de Hidalgo. A pesar de que tiene probablemente uno de los mayores mercados de consumo en la periferia, todavía podría explotar mucho más esa condición y sobre todo el tema de cómo encadenar el crecimiento del resto de los municipios del estado», puntualizó.

De acuerdo con los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera, los estados tienen como obligación finiquitar los créditos de corto plazo tres meses antes de la renovación de la entrada de una nueva administración estatal.

No hay relación Sobre los resultados electorales estatales, Ricardo Gallegos indicó que este proceso tuvo un contenido eminente político y no estadístico, es decir, no se generó una evaluación de resultados.

A mayor detalle, ahondó que el electorado no se centró en analizar que una administración efectuará una buena gestión financiera, de lo contrario, varios partidos hubieran repetido.

«Sigue siendo un proceso eminentemente político, no vemos una correlación estadística entre los resultados financieros y los resultados de calidad crediticia con los resultados electorales», consideró.

«Voy a dar un ejemplo (…) Hidalgo, con una calificación de HR AA es probablemente el de mejor ranking a nivel nacional (…) y Durango tiene una una problemática importante de impago. (…) Hidalgo, con una calificación muy alta, tendrá un cambio de partido para el próximo período», añadió el especialista.

