Duran Duran, Bush, A-ha, Post Malone e Jason Derulo no Rock in Rio Lisboa 2021

Também os ingleses Duran Duran, os noruegueses A-Ha e os ingleses Bush estão confirmados no cartaz de 2021. Todos subirão ao palco no dia 26, juntamente com os portugueses Xutos & Pontapés

Entornointeligente.com /

Duran Duran, Post Malone, A-ha e Bush estão confirmados no festival Rock in Rio Lisboa, adiado para 2021 devido à covid-19 , anunciou na terça-feira a organização, que avançou ainda a presença de Jason Derulo. Conhecido por temas como Want to want me , In my head ou Ridin' solo , o norte-americano é o mais recente anúncio do festival que terá lugar nos dias 19, 20, 26 e 27 de Junho do próximo ano, no Parque da Bela Vista.

Mais populares Trump voltou aos comícios e a estratégia pode passar agora por atacar Kamala Harris Agente da PSP entre dezenas de detidos em operação contra o tráfico de armas i-album Fotografia Na Colômbia, pescam-se corpos e “adoptam-se” mortos para chorar a guerra civil Em comunicado, a organização do Rock in Rio Lisboa confirmou ainda a presença no cartaz de 2021 de artistas que já tinham sido anunciados, como o rapper Post Malone, que actuará a 27 de Junho, no mesmo dia que os anteriormente confirmados Anitta e HMB.

Também os ingleses Duran Duran, os noruegueses A-Ha e os ingleses Bush estão confirmados no cartaz de 2021. Todos subirão ao palco no dia 26, juntamente com os portugueses Xutos & Pontapés.

Para a nona edição do Rock in Rio Lisboa estão ainda confirmados nomes como os norte-americanos Foo Fighters e The National, ou o britânico Liam Gallagher , que actuam a 19 de Junho, bem como Black Eyed Peas, Ivete Sangalo David Carreira, agendados para o dia seguinte.

Ler mais Rock in Rio Lisboa confirma Black Eyed Peas, Anitta e Xutos & Pontapés em 2021 Foo Fighters, The National e Liam Gallagher no Rock in Rio Lisboa em 2021 Rock In Rio Lisboa assinala edição adiada com um especial para televisão e streaming Os bilhetes estão à venda a partir desta quarta-feira no sítio oficial na Internet do festival ou nos locais habituais, anunciou ainda a organização.

Continuar a ler

Entornointeligente.com