¡DURA REALIDAD! “No sé dónde estoy”: El relato de un venezolano que regresó al país tras emigrar a Chile hace 5 años

Entornointeligente.com / Un periodista llamado Kervin García relató este martes 16 de abril su regreso a Venezuela, después haber migrado a Chile y vivir en esa nación suramericana durante cinco años. Admitió que encontró un país irreconocible por la crisis y se dijo: “no sé dónde estoy”.

EFE/Miguel Gutiérrez

“Mi paso durante estos días ha sido extraño. A mis vecinos los desconozco. La mayoría ha perdido al menos 15 kilos, al menos 15. Este no fue el país que dejé, no son las calles y las autopistas por las que crecí, no son los centros comerciales en los que me divertía. No sé dónde estoy”, expresó a través de una columna publicada en Caraota Digital.

Aseguró que vivir la crisis desde dentro “es como estar una noche sin luz”, en alusión a los apagones que han afectado al país en las últimas semanas.

“El panorama del país es oscuro, aunque la fe y la esperanza de millones siga intacta. Todos los días aumentan los precios, todos los días. En la mayoría de los estados de Venezuela la vida se suspende a las 7:00 de la noche. Después de esa hora, casi todo está cerrado”, agregó.

Redacción Maduradas

Lea también :

¡INSEGURIDAD! 3 personas murieron en un tiroteo dentro de una unidad de transporte público en la avenida Francisco de Miranda

Deje sus comentarios.

LINK ORIGINAL: Maduradas

Entornointeligente.com