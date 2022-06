Duque reiteró que si no regresa la democracia a Venezuela, la crisis migratoria crecerá (Video)

Entornointeligente.com /

«No podemos hablar de enfrentar la migración sin dejar de mencionar la causa central: si no retorna la democracia a Venezuela, esta crisis va a seguir creciendo año tras año», comentó en un video compartido en su cuenta de Twitter.

El mandatario colombiano también destacó el triunfo de la resistencia democrática,de presionar al régimen de Nicolás Maduro para retomar el proceso de negociaciones en México. Además, alertó que el chavismo buscará una vez más de eludir o ganar tiempo para no realizar dicho proceso.

«Quiero destacar frente a lo que muchos han dicho que es el fracaso del cerco diplomático. Ningún fracaso, porque si no hubieramos tenido la actitud seria y dedcidida de no reconocer a esa dictadura por más de 50 países, y si no se hubiera empoderado la resistencia democrática como ayer (miércoles) lo vimos en la comunicación del presidente Biden con Juan Guaidó, no estaríamos viendo al régimen presionado a sentarse en México», expresó.

«La dictadura va a tratar una vez más de eludir, ganar tiempo y dilatar porque así ha sido su práctica histórica. No nos equivoquemos, el hecho de llevarlos a sentarse allá es un triunfo de la resistencia democrática y la convicción por la defensa de la democracia en nuestra región», concluyó.

