Duque dice que está a la espera del Congreso para sancionar ley de las curules de paz

Desde Leticia, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirieron a las votaciones que se están adelantando en el Senado y la Cámara de Representantes para reglamentar la participación de los representantes en las Circunscripciones Transitorias Especiales para La Paz (Citrep) en las Comisiones de la Cámara.

Por su parte, el presidente Duque aseguró que sancionará la ley apenas el Congreso termine su conciliación.

«Lo más pronto posible, eso es un compromiso que ha enmarcado nuestro Gobierno, nosotros no solamente dimos el paso, sino que hicimos la reglamentación. Ya superada la conciliación lo que procede de parte nuestra es formar todo lo que corresponda y que podamos ver a plenitud esa voz y voto de las víctimas en el Congreso», afirmó Duque.

El ministro Palacios aseguró que el actual Gobierno siempre ha demostrado su interés de que los representantes comiencen su trabajo ante el Congreso.

«El Congreso en el último día de extras no aprobó las conciliaciones y por eso hoy esperamos que sea este Congreso que con celeridad apruebe, porque no ha sido el Gobierno el que se ha demorado, no se puede exigir una sanción presidencial si ni siquiera lo han aprobado, esperamos que lo aprueben», afirmó Palacios.

Y el ministro reiteró: «El balón está en la cancha del Congreso, no en el Gobierno, apenas llegue el Gobierno mostrará celeridad y el compromiso con las víctimas», concluyó Palacios.

