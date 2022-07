Duplantis bate (outra vez) recorde na vara no último dia dos mundiais de atletismo

Entornointeligente.com /

Na última prova dos Mundiais de atletismo, o sueco Armand Duplantis bateu esta madrugada o recorde do mundo do salto com vara, o segundo máximo do dia, depois do inesperado recorde da nigeriana Tobi Amusan nos 100 metros barreiras.

Mesmo no fecho do programa da 10.ª e última jornada destes campeonatos que decorreram em Eugene, Duplantis não gorou as expectativas e acrescentou um centímetro ao recorde. Aos 22 anos, parece cada vez mais claro que não há limites para o saltador, filho de pai norte-americano e mãe sueca, que optou por competir pela Suécia.

Acima de seis metros só estava Duplantis em prova. Depois de um salto intermédio a 6,06 metros, mandou a fasquia subir para 6,21 metros, recorde do mundo, que passou à segunda tentativa.

A anterior marca também era do «Mondo», como é conhecido: os 6,20 metros com que este ano se sagrou campeão do mundo em pista coberta, em Belgrado. Eram também seus os três recordes anteriores. A marca desta madrugada bate também o melhor registo ao ar livre, que lhe pertencia desde 30 de Junho , quando chegou aos 6,16 metros.

Duplantis bateu pela primeira vez o recorde do mundo em Fevereiro de 2020, com 6,17 metros que na altura destronaram os 6,16 metros do francês Renaud Lavillenie.

Chistopher Nilsen, o melhor dos norte-americanos, e o filipino Ernest John Obiena passaram 5,94 metros e ficaram com prata e bronze, respectivamente.

Totalmente diferente foi a situação nos 100 metros barreiras, já que Tobi Amusan bateu o recorde, com 12,12 segundos, nas semifinais. Venceu na final, onde não era favorita, e só o vento irregular não permitiu a homologação do que seria novo recorde: correu em 12,06 segundos para chegar ao ouro.

Foi necessário recorrer aos milésimos de segundo para desempatar a prata da jamaicana Britany Anderson do bronze da porto-riquenha Jasmine Camacho-Quinn, campeã olímpica (12,23 para ambas).

Decatlo sem surpresas, estafetas com domínio norte-americano Depois da inesperada lesão na véspera de Damion Warner, que liderava a competição, o decatlo fechou com mais lógica e consagrou o francês Kevin Meyer, a reconquistar o título de há cinco anos. Chegou aos 8816 pontos, contra 8701 do canadiano Pierce Lepage e 8676 do norte-americano Zachery Ziemek

Na última corrida individual masculina, os 5000 metros, o norueguês Jakob Ingebrigtsen fez melhor do que nos 1500 metros, em que foi segundo, e ganhou com 13m09,24s.

O campeão olímpico embalou muito forte na última meia volta, sem reacção à medida do queniano Jacob Krop, prata, e do ugandês Oscar Chelimo, bronze.

O guatemalteco Luis Grijalva terminou a prova num espectacular quarto lugar, ficando perto de dar a primeira medalha ao seu país. Grijalva entrou ilegalmente nos Estados Unidos, ainda bebé, e vive no Arizona, ao abrigo do programa de apoio às centenas de milhares de imigrantes sem documentos.

Os Estados Unidos venceram ambas as estafetas de 4×400 metros, em ambos os casos com boa vantagem.

No sector masculino, Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon e Champion Allison correram em 2m56,17s, mais de dois segundos à frente da Jamaica e da Bélgica.

Para a corrida feminina, os Estados Unidos fizeram alinhar uma equipa com especialistas de 200 metros e barreiras, composta por Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson e Sydney MacLaughlin. Venceram com uma marca de 3m17,79s, deixando a Jamaica e a Grã-Bretanha a três segundos.

O sucesso da estafeta norte-americana é extensível às atletas que correram na véspera as semifinais, o que significa que a veterana Allison Felix, que saiu por breves momentos da reforma para correr o acesso à final, chegou mesmo à sua 20.ª medalha em Campeonatos do Mundo.

Os 800 metros e o salto em comprimento do sector feminino terminaram também esta madrugada com o triunfo das principais favoritas.

Nos 800 metros, a norte-americana Athing Mu, campeã olímpica, triunfou com 1m56,30s. A britânica Kelly Hodgkinson foi segunda e a queniana Mary Moraa terceira.

No salto em comprimento, a campeã olímpica e mundial em título, a alemã Malaika Mihambo, começou com dois nulos e chegou a estar seriamente ameaçada de prosseguir em prova, mas saltou para o ouro com uma marca de 7,12 metros. Nos lugares imediatos do pódio ficaram a nigerina Ese Brume e a brasileira Letícia Melo.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com