Dupla Monstro Brilhante lança o primeiro álbum

A dupla Monstro Brilhante, composta por Nuno Guimarães – guitarrista e compositor da banda – e Rui Guimarães, lançou oficialmente o novo álbum Mundo às Costas com 14 músicas.

O Mundo às Costas surgiu durante a pandemia, quando Nuno Guimarães estava em Zurique e enviou os temas para o seu primo, Rui Guimarães. Levou um ano até o processo estar terminado e foi maioritariamente feito à distância. A composição instrumental foi feita por Nuno e Rui compôs as músicas. Falavam todos os dias.

Lançaram primeiro o single Nome da Razão em maio deste ano, feito em parceria com a RTP, que pretende questionar o papel do ser humano na sociedade. Agora, a dupla adicionou mais 13 músicas.

Subscrever «Quase todas as músicas falam um bocadinho da forma como nós conseguimos ir mais longe, responder a sentimentos e desenvolver as coisas. Isso acabou por dar o nome do disco», explicou Rui Guimarães em conversa com o DN.

O disco levanta também questões em relação à identidade, papel dos indivíduos na sociedade e ainda tentativas frustradas de viver numa esfera pública.

«As pessoas que têm ouvido têm dado sempre um ok e dizem que sentiam um bocadinho falta na música portuguesa. Sentimos que houve um feedback bom», acrescentou o compositor.

A música Leve Sono está disponível em vídeo, mostrando a dupla no estúdio a gravar.

«Esta música em particular está relacionada com o nosso modo de estar na vida, entre o estúdio e as horas de sono. Esta letra tenta retratar um bocadinho essa nossa simbiose e essa nossa relação entre o estado de sono e o estado de sonho», explicou.

A dupla está a planear uma digressão, passando por Lisboa, Norte e Sul país, uma forma de promover o disco e poder apresentá-lo aos portugueses.

O álbum Mundo às Costas está disponível gratuitamente online e no Youtube da dupla.

