Duolingo ahora ofrece un curso de alto valyrio de Game of Thrones

El 21 de agosto en HBO Max se dará el estreno de House of the Dragon de Game of Thrones, una novela fantástica que cuenta la historia medieval de varias familias. Esta serie estadounidense de ocho temporadas, ha logrado enamorar a los internautas por la trama de la misma, tanto así que muchos de ellos se consideran expertos en cada una de sus líneas narrativas.

Tendiendo en cuenta que Game of Thrones se convirtió en una fenómeno mundial y que cada día más personas querían hacer parte de esta tendencia, la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo y HBO Max decidieron unir sus fuerzas y brindarle a los seguidores de esta serie un nuevo motivo por el cual sentirse orgullosos.

De acuerdo a la información de Duolingo y HBO Max , para el estreno de House of the Dragon, la plataforma brindará un curso de alto valyrio (idioma que se habla en Game of Thrones ), todo esto para quienes miren la serie, se sientan realmente parte de ella.

Con ayuda de David Peterson , el lingüista que desarrolló el alto valyrio para Game of Thrones, Duolingo le ofrecerá a los usuarios cerca de 150 nuevas palabras y 700 nuevas oraciones del idioma.

«Me emociona que nuevos y antiguos fans de la serie de Game of Thrones puedan experimentar el alto valyrio . Ha sido un placer volver a visitar el mundo de Westeros para ‘House of the Dragon’ y trabajar con el equipo de Duolingo para infundir nueva vida al curso», dijo David Peterson.

Asimismo, para hacer más divertido y retador el curso de alto valyrio , Duolingo y HBO pusieron a disposición de los usuarios un juego llamado DracARys , en el cual los interesados podrán «criar un dragón» y después entrenarlo, pero lo mejor del caso, es que la mascota virtual solo entiende órdenes dadas en el idioma de Game of Thrones , de esta manera los estudiantes repasarán lo aprendido en el curso.

