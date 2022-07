«Dungeons & Dragons» presenta su primer tráiler antes de su estreno

Entornointeligente.com /

Aunque no se estrenará hasta marzo de 2023, la esperada adaptación al cine del juego de rol «Dungeons & Dragons» presentó este jueves su primer tráiler durante la inauguración de la Comic-Con, la cita más importante de la industria del entretenimiento.

Hugh Grant, Regé-Jean Page, Chris Pine, Sophia Lillis; Michelle Rodríguez y Justice Smith son los protagonistas de este filme de fantasía y humor en el que los estudios Paramount llevan trabajando más de una década.

«Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» es el título definitivo de la película; en la que un grupo de aventureros «emprenderán un viaje para recuperar una reliquia perdida», detalló la factoría.

Tal es la expectación por este proyecto que la importante Comic-Con decidió inaugurar su primera edición física en dos años con la proyección de los primeros minutos del filme y una rueda de prensa a la que asistió el reparto al completo.

«El guión incluye un tipo de humor que nunca se ha visto en el género de fantasía»; avanzó en el Centro de Convenciones de San Diego John Francis Daley; responsable de dirigir junto Jonathan Goldstein esta cinta.

«La película traslada el sentimiento de camadería propio del juego», completó Goldstein durante la cita más importante de la industria del entretenimiento.

Película del 2000 No será la primera vez que «Dungeons &Dragons» aterrice en los cines, puesto que una película con el mismo título llegó a la gran pantalla en 2000 bajo la dirección del realizador Courtney Solomon y con un elenco en el que aparecían Justin Whalin, Jeremy Irons o Thora Birch.

Sin embargo, este largometraje recibió unas críticas muy malas y fracasó en la taquilla al recaudar solo 33,8 millones de dólares en todo el mundo.

Pese a los malos resultados, la cinta tuvo dos modestas secuelas, «Dungeons &Dragons: Wrath of the Dragon God» (2005); y «Dungeons &Dragons: The Book of Vile Darkness» (2012); que fueron estrenadas con bajo perfil en los cines o ya directamente en el mercado doméstico.

