“Dumbo” aterriza en cines y llegan tres filmes más

Las películas que ingresan a las salas comerciales son "La rebelión de los muertos vivientes", de Mike Cuff y Scott Windhauser; el primer filme de FamilyLife basado en historias verdaderas de padres reales, "Son como flechas"; "La rebelión", con la actuación de Vera Farmiga, y la nueva aventura de Tim Burton, "Dumbo" en versión live-action. 1. Dumbo (aventura) Tim Burton, cuyas películas se caracterizan por la presencia de mundos imaginarios con elementos góticos y oscuros, es el responsable de hacer la nueva versión del clásico de Disney "Dumbo" (1941), ahora en acción real y con imágenes computarizadas. La nueva cinta no se apega tanto a la historia original, sin embargo, conserva esa magia y esos momentos emotivos que a más de alguno le sacará lágrimas. ¿Cuál es la historia? Holt Farrier (Colin Farrell) fue una estrella de circo, pero tras volver de la guerra su vida cambió. El dueño del circo Max Medici (Danny DeVito) lo contrata para cuidar al pequeño Dumbo. Pero el paquidermo no es como los demás, sus orejas son enormes, algo que al principio juega en su contra, pero cuando los hijos de Holt descubren que gracias a ellas puede volar, lo convierten en la gran atracción del circo. V. A. Vandevere (Michael Keaton). El persuasivo magnate del espectáculo ve en Dumbo y sus orejotas una verdadera mina de oro, ya que es algo excepcional y misterioso. Junto a la artista de acrobacias Colette Marchant (Eva Green) entran en acción para transformar al elefante en una gran estrella. Tim Burton quería que verdaderos artistas de carpa actuaran en el largometraje, para que el circo se viera lo más auténtico posible. El artista circense de cuarta generación Kristian Kristof, de Hungría, fue reclutado para compartir no solamente su amplio conocimiento del circo, sino también sus conexiones circenses internacionales. El resultado fue una variedad multicultural de artistas, incluyendo malabaristas, payasos, lanzadores de cuchillos, contorsionistas y hasta un entrenador de perros. 2. La rebelión de los muertos vivientes (acción) En un mundo en el que un misterioso virus ha diezmado la población y ha convertido a miles en zombies, el gobierno desarrolla un videojuego llamado Dead Trigger que refleja los terroríficos eventos del mundo. Los jugadores que matan más zombies en el juego serán reclutados para combatir a los muertos vivientes en la vida real. 3. Como flechas (drama) La película cuenta la historia de cómo una buena fe y confianza en Dios puede ayudar a reconciliar a una familia rota. La historia sigue a Charlie y Alice, quienes intentan reconciliar y recuperar a su familia. Descubren una nueva fe en Dios y usan los consejos de la Biblia para guiarles durante su camino hasta la reconciliación. La cinta está dirigida y producida por Kevin Peeples, y está escrita por Dinika Peeples. 4. La rebelión (thriller, ciencia ficción) Dirigida por Rupert Wyatt, la historia se centra 10 años después de una invasión extraterrestre, los ciudadanos de Chicago se dividen en dos grupos: los que colaboran con los invasores porque creen que su ocupación benefició a la sociedad evitando que ésta cayera en la anarquía y violencia. Y los que se rebelan contra ellos, porque sospechan de sus planes.

