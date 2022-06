Dulce María confesó que fue víctima de violencia con algunos ex novios (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La actriz Dulce María se sinceró sobre sus relaciones amorosas pasadas, de las cuales aprendió a amarse a sí misma de la forma más dura. En una entrevista con el podcast ‘Se regalan dudas’, Dulce María confesó que no tuvo buenas experiencias en sus relaciones pasadas, pues fue víctima de violencia psicológica y manipulación, aunque en su momento no se dio cuenta.

Sin mencionar a nadie en específico, la ex RBD asegura que después de muchos años supo que no estaba bien las actitudes que tenían sus exparejas, ya que en ese entonces no tenía las herramientas.

«Ahora después de muchos años, entiendo que también me relacioné con gente que era violenta psicológicamente, y que yo en ese momento no tenía la menor idea, ni tenía las herramientas, ni tenía nada, ni sabía. Viví manipulaciones y muchas cosas que ahora puedo ver y digo: ‘¡Qué fuerte!’» , recordó la artista.

En la actualidad, Dulce está felizmente casada con Paco Álvarez y es madre de una hermosa niña, por lo que se dijo muy afortunada de poder haber salido de un ciclo tóxico, el cual muchas personas no saben romper por miedo a quedarse solas.

«Tú tienes que hacer tu proceso o de no despedirte, de terminar relaciones importantísimas que no tuvieron despedida o de algo que no se dio, pero todo eso lo agradezco porque he hecho muchísimo trabajo personal» , señaló.

Cabe mencionar que entre los exnovios de Dulce María, se encuentran diversas figuras del mundo del entretenimiento como Poncho Herrera, Pablo Lyle, Michel Gurfi y el futbolista Memo Ochoa .

