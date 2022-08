Dueños de farmacias adoptan acciones legales contra decreto que estabece reducción de un 30% en medicinas

Entornointeligente.com /

Los problemas que giran alrededor de los medicamentos aún no han sido solucionados del todo por la mesa técnica creada por el gobierno para este tema.

Así quedó en evidencia ayer lunes 29 de agosto, cuando la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) interpuso un recurso de ilegalidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en el que solicitó la suspensión del Decreto Ejecutivo No. 17 del 10 de agosto de 2022, que ordenó a las farmacias disminuir en 30% el precio de medicamentos elaborados a partir de 170 moléculas.

Orlando Pérez, presidente de la Unprofa, advirtió que ya hay desabastecimiento de medicinas porque, pese al Resolución No. 82 del 16 de agosto de 2022 –que fijó los parámetros para aplicar el descuento e incluyó toda la cadena de suministro–, los distribuidores aún no hacen la nota de crédito y no despachan, aduciendo que los laboratorios tampoco han confirmado la rebaja.

Alertó que en los próximos días podría haber despidos, pues los ingresos no les dan para pagar los gastos operativos.

La Unprofa considera ilegal el Decreto Ejecutivo 17 y la Resolución 82, ya que, según afirma, atentan contra la libre empresa; contra los puestos de trabajo de 4 mil 500 colaboradores; genera pérdidas por mantener medicamentos fuera de venta en espera de notas de créditos del inventario existente, y esto lleva al desabastecimiento y a que la población no halle los medicamentos que requiere para su salud.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com