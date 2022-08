Dueños de farmacias acuden a la CSJ por descuento en medicamentos; advierten que decreto No. 17 los llevará a la quiebra

Entornointeligente.com /

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) interpuso este lunes 29 de agosto de 2022, ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, una demanda para que se declare ilegal el Decreto Ejecutivo No. 17 del 10 de agosto de 2022 y la resolución No. 82 del 16 de agosto, ambos relacionados con un descuento en medicamentos.

A través del Decreto Ejecutivo No. 17 del 10 de agosto de 2022 se fijó un descuento de 30% en el precio de 170 medicamentos, mientras que en la resolución N°82 del 16 de agosto de 2022 se precisó que los laboratorios internacionales deberán vender a las empresas distribuidoras de medicamentos al menos a un 30% menos que el precio de venta registrado en cada laboratorio al 30 de junio de 2022, los 170 medicamentos seleccionados por el gobierno panameño.

Orlando Pérez, presidente de Unprofa, reclamó que de forma «arbitraria e inconsulta» se les obliga a dar un descuento del 30% en los medicamentos incluidos en dicha lista y encima deben dar un 20% de descuento adicional a jubilados.

Pérez dijo que los distribuidores, pese a la resolución No. 82, aún «no nos retiran o no no hacen las notas de crédito de los productos de la farmacias». Añadió que ni les despachan los medicamentos de sus distribuidoras, aduciendo que todavía los laboratorios «no les han confirmado ese 30%, incluyendo los laboratorios de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos que estuvieron presentes en una reunión con el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

«En este momento hay un desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional donde la población panameña es la más perjudicada porque no pueden recibir sus moléculas para continuar sus tratamientos», expresó.

Pérez enfatizó que están «sumamente preocupados» porque el citado decreto ejecutivo «nos lleva a la quiebra inmediata de nuestras farmacias», las cuales –según dijo– ya han bajado sus ventas. «Estamos viviendo la peor crisis social económica de los propietarios de farmacias… se está atentando contra las inversiones privadas», agregó.

