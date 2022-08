Dueños de ex Fuente Alemana demandan al Estado: Piden reparación de $1.200 millones por «daños patrimoniales y morales»

Entornointeligente.com /

Encabezada por Carlo y Claudio Siri , la familia dueña de la ex Fuente Alemana —conocida hoy como Antigua Fuente— ingresó en julio una acción civil por falta de servicio contra el Estado , que ayer fue notificado de la demanda a raíz de los daños que ha sufrido el negocio desde el estallido. En el escrito solicitan la reparación del perjuicio patrimonial y moral que dicen haber sufrido desde 2019.

La abogada Josefina Escobar, del estudio Ovalle, que representa a la familia Siri, explica que «esta demanda se funda en argumentos jurídicos contundentes que no dejan duda de que el Estado ha hecho un abandono total de una verdadera zona de sacrificio, causando enormes perjuicios a los locatarios de dicha zona y en especial a los hermanos Siri, que han ejercido su actividad comercial hace más de 50 años en ese lugar». Y agrega que «la indemnización de perjuicios que se solicita es por más de $1.200 millones, que responden a los perjuicios económicos directos sufridos y al daño moral de los involucrados».

En el escrito presentado se señala que «entablamos acción de responsabilidad del Estado por falta de servicio, con indemnización de perjuicios, en juicio de Hacienda, en contra del Fisco de Chile, representado por don Juan Antonio Peribonio en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, en razón de los daños patrimoniales y morales que los demandantes han sufrido a causa de la acción negligente, inadecuada y/o insuficiente en el restablecimiento del orden público en el sector de Plaza Baquedano por más de dos años».

Añade que esa situación «ha impedido total y/o parcialmente, conforme a los diferentes períodos de tiempo que se señalarán, el desarrollo de su actividad comercial y laboral (de la familia), la que ejercen a través de la operación del restaurante ‘Antigua Fuente’, generando ingentes daños patrimoniales y morales».

«Tremendo desgaste sicológico»

En la demanda se detalla que el perjuicio no es solo económico, pues «es imposible soslayar que en este caso no solo existe una justa pretensión patrimonial involucrada, sino una aspiración de resarcimiento del tremendo desgaste psicológico, familiar y personal, que han tenido que sufrir las personas naturales demandantes durante estos largos casi tres años, en que no han podido desarrollar libremente su negocio o trabajo, pero más aún, tiempo en que han vivido con el miedo que cualquier día podían perder su único medio de subsistencia o, derechamente, la vida».

También por la «posibilidad y riesgo de verse expuestos a ataques directos —como el sufrido por Carlo Siri —, además de las constantes amenazas de quema o saqueo del local, han generado un alto nivel de estrés en estos demandantes, poniendo a prueba su entereza psicológica y familiar por un prolongado período de tiempo».

«Por todo lo señalado, por el sufrimiento psicológico al que se han visto expuestos, en esta demanda solicitamos una reparación de $80 millones para cada uno de los demandantes», señala la acción legal.

«Ha dejado de percibir utilidades»

El escrito, además, sustenta la demanda en cifras y dice que «en este entendido, el Fisco de Chile debe indemnizar a la Antigua Fuente por las legítimas ganancias que se han visto pérdidas durante todo este tiempo en que ha fallado en reestablecer el orden público en la zona de Plaza Baquedano».

Y que «conforme a los balances de la demandante, tomamos las utilidades mensualizadas entre 2014 y 2018, esto arroja un resultado —a valor presente—de unos 28,3 millones de pesos. No obstante, luego del estallido ese rendimiento económico se vio seriamente comprometido disminuyendo sustancialmente. Así, en los meses de los períodos cuyo resarcimiento se demanda (noviembre y diciembre de 2019, enero a marzo y octubre a diciembre de 2020, todo 2021 y lo que va de 2022) vemos que la Antigua Fuente ha dejado de percibir utilidades por $671.437.504».

En ese cálculo se considera la nueva modalidad de reparto a domicilio. «Para obtener una foto fidedigna del real daño producido se deben descontar las ganancias obtenidas por ese mecanismo en la comparativa», se explica en la acción legal. Sin ese factor, «el lucro cesante queda en algo como $731.061.775». ¿Encontraste algún error? Avísanos

