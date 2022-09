Dueño del Miss Universo pretender deshacerse de la franquicia

Entornointeligente.com /

El Miss Universo no pasa su mejor momento. Y para su próxima edición hay incógnitas aún sin resolver, que han generado una cantidad de rumores en redes sociales.

Medios como El Nuevo Día incluso hablaron de un aplazamiento del certamen para este año, el cual se correría para el próximo.

«Los directores nacionales recibieron una comunicación de que, en efecto, se celebrará en el primer trimestre de 2023», se publicó.

Pero este tan solo sería la punta del iceberg. La verdadera noticia es que Ari Emanuel’s Endeavour ya busca un comprador para la cadena de belleza, y se niega a reducir el precio.

The New York Post estableció que el magnate «ha estado vendiendo su negocio de Miss Universo durante los últimos seis meses por 20 millones de dólares, sin suerte».

Hay que recordar que el ejecutivo del grupo Endeavour adquirió la franquicia de manos de Donald Trump, esto en 2015 antes de la candidatura presidencial en los Estados Unidos.

Pese a que no hay precio de venta, las especulaciones rondan por entre los 5 hasta los 25 millones de dólares, aún cuando sus ingresos son apenas de unos 7 millones.

El medio estadounidense consultó con un allegado al grupo financiero y se estableció que ya existían unas pérdidas anuales cercana a los 2 millones de dólares.

Enmanuel pensó en atraer inversores desde Asia y América del Sur, algo que le permitiría deshacerse de activos y podría así reducir el precio un poco. Aunque muchos aseguran que no serían mucho.

Al magnate no le gusta «admitir» que «perdió dinero» en nada, por lo que es probable que el precio no baje «lo suficiente», agregó la persona, según relató The New York Post.

