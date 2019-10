Dueño del Hotel Center Sala: Clausuraron el hotel por negarme a extorsión

Entornointeligente.com /

Oleg Kostko / 18 oct 2019.- El dueño del Hotel Center Sala, Michelle Paladino, denunció este viernes que un concejal de Caracas y un dirigente de un colectivo chavista clausuraron el hotel tras negarse a una extorsión.

“Se presenta una comisión supuestamente de turismo encabezada por el concejal Nathanael Bello donde hicieron una inspección y me llamaron a una reunión diciéndome que si pasaban el informe a cámara clausuraban en hotel, en esa reunión estaba el jefe de los colectivos que ahora se encuentra en el hotel que lo tomaron, se llama David Rivero Pulido (…) a lo que yo no me opuse “si estoy fuera de ley clausúrenlo les dije” ellos no aceptaron y quisieron extorsionarme no acepté y tomaron el inmueble”, denunció Paladino a TVVenezuela.

Paladino explicó que el hotel en la actualidad se encuentra invadido. “El hotel está en recuperación porque es algo que yo herede de mi padre quien murió hace seis meses por culpa de otra invasión que esta por aquí cerca y yo he estado recuperándolo porque hay personas aquí y un hotel no es un lugar para que la gente viva, yo quería recuperar el hotel pero sabemos que es difícil sacar a las personas que se quedan viviendo en lo que no es de ellos”.

Residentes del hotel

Una de los ocupantes del inmueble dijo lo siguiente entre lágrimas: “Yo entiendo a esa gente también pero vengo de Margarita, y eso está peor que aquí y yo le agradezco a las personas que me ayudaron a estar en ese cuarto y aquí entre todos colaboramos”.

Otra de las residentes dijo que ellos se han encargado de habilitar las habitaciones al tiempo en que dijo tener 10 años viviendo allí. “Somos madres humildes venezolanas con hijos, porque yo tengo niñas, nietas en la escuela tengo 10 años aquí (…) y antes las condiciones eran peores ahora estamos un poquito mejor porque nosotros mismos somos los que hemos ido acondicionando las habitaciones”.

Exigió al oficialismo que se le dé una vivienda digna a los que se encuentran viviendo en el Hotel Center Sala. “Como madre humilde venezolana le exijo al gobierno que nos ayude a tener un hogar una vivienda digna porque nos la merecemos, somos humildes y somos pobres”.

Sin embargo un vecino de Caracas aseguró a TVVenezuela que Paladino busca desalojar a los ocupantes del hotel. “Estamos apoyando al Movimiento Popular Center Sala, tenemos esta inquietud porque han vivido allí en condiciones infrahumanas, el señor Michelle que dice ser heredero quería desalojarlos a todos (…) y estamos aquí apoyándolos, yo los invito de verdad que vean la realidad dentro de ese hotel, enséñenles los ácaros, eso está sucediendo en ese hotel, se le llamó la atención a ese ciudadano él lo que hizo fue aumentar y les dio 15 días para desalojar a esta comunidad”.

Lea más: Fran Monroy: Me equivoqué al decir que a Stalin González le regalaron las entradas

Michelle Paladino, dueño del Hotel Center Sala: Se presentó una comisión encabezada por un concejal, hicieron una inspección y me llamaron para decirme que iban a clausurar el hotel. En esa comisión estaba un miembro de los colectivos. #TVVenezuela por: https://t.co/5OVGGklXQX pic.twitter.com/Vjr8a0abM1

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 18 de octubre de 2019

Michelle Paladino, dueño del Hotel Center Sala, asegura que lo querían extorsionar para no clausurar el hotel y precisó que al oponerse “tomaron el inmueble, que estaba en recuperación porque había gente viviendo ahí”. #TVVNoticias en #TVVenezuela por: https://t.co/5OVGGklXQX pic.twitter.com/WXmQjQhg9b

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 18 de octubre de 2019

Ciudadana asegura que entiende a los dueños del Hotel Center Sala, en Caracas, pero que no tienen lugar donde vivir, por lo que le piden a las autoridades del Estado que les asignen una vivienda y así desalojar las habitaciones del hotel. #TVVenezuela por: https://t.co/5OVGGklXQX pic.twitter.com/wL2PTa23VO

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 18 de octubre de 2019

#18Oct Residente del Hotel Center Sala: Somos madres humildes, tengo 10 años aquí y nosotros mismos somos los que hemos ido acondicionando las habitaciones. Yo como madre le exijo al gobierno que nos ayude a tener una vivienda digna. #TVVenezuela por: https://t.co/5OVGGklXQX pic.twitter.com/AZeibQdFT3

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 18 de octubre de 2019

#18Oct Vecinos de Caracas realizan una protesta creativa este viernes contra la invasión del Hotel Center Sala, entre otros inmuebles en el centro de la capital a manos de concejales del PSUV. #TVVNoticias en #TVVenezuela por: https://t.co/5OVGGklXQX pic.twitter.com/O6afiNgxDJ

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 18 de octubre de 2019

LINK ORIGINAL: Noticiero Digital

Entornointeligente.com